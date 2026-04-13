Tomonobu Itagaki una volta rischiò di essere stato colpito a Los Angeles

Sei mesi fa, lo sviluppatore molto carismatico, controverso e talentuoso Tomonobu Itagaki è venuto a mancare all'età di soli 58 anni. Lascia un'eredità composta principalmente da Dead or Alive e Ninja Gaiden, che ha creato durante il suo periodo alla Tecmo.

Il processo di sviluppo era spesso turbolento, e Itagaki stesso non perse mai l'occasione di spiegare quanto i suoi prodotti fossero estremamente superiori rispetto a quelli degli altri. Dopo che ha lasciato Tecmo nel 2008, non abbiamo sentito molto altro da lui, e il suo unico titolo almeno importante è stato il gioco Wii U del 2015 Devil's Third.

Ma a quanto pare, continuava a vivere come una rockstar. Questo secondo uno dei suoi colleghi, Kengo Aoki, in un'intervista a 4Games (tramite Automaton) in cui condivide un ricordo di Itagaki. A quanto pare, Itagaki aveva fatto festa un po' troppo durante un viaggio di lavoro in Cina, il che lo aveva portato a "ubriacarsi completamente e a iniziare a litigare con taxi casuali che passavano e urlava forte in mezzo alla strada."

È finita in una lite tra Aoki e Itagaki, anche se hanno risolto le cose durante il volo di ritorno. Ma Aoki dice anche che i problemi di salute di Itagaki non erano una novità, e poi condivide un'altra storia del 2015 che avrebbe potuto finire con Itagaki colpito negli Stati Uniti:

"Anche a Los Angeles, dove era previsto un intervento all'E3, finì ricoverato in ospedale per un'emergenza. La sera in cui siamo arrivati, stavamo facendo una festa pre-E3 nella nostra stanza d'albergo, e Itagaki è uscito sul balcone e ha iniziato a urlare: 'Sto per conquistare il mondo! Dai, uniscivi anche voi!' In poco tempo, circa 10 auto pattuglia del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) ci circondavano, e gli agenti avevano le armi sguainate. Era una vera situazione di Dead or Alive."

Itagaki rimase in ospedale per un mese e mezzo dopo di ciò e, sebbene abbia pubblicato alcuni progetti minori, non tornò mai seriamente nel mondo del gaming. Tuttavia, un nuovo Dead or Alive è stato annunciato all'inizio di quest'anno. Anche se non è coinvolto nella serie da quasi vent'anni, le sue creazioni vivono ancora e, a giudicare dal primo teaser, presenterà lo stesso concetto controverso e leggermente offensivo per cui i giochi di Itagaki sono sempre stati conosciuti.