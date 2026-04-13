Tomonobu Itagaki una volta rischiò di essere stato colpito a Los Angeles
Uno dei suoi ex colleghi condivide due ricordi davvero straordinari del creatore sempre un po' controverso della moderna serie Ninja Gaiden.
Sei mesi fa, lo sviluppatore molto carismatico, controverso e talentuoso Tomonobu Itagaki è venuto a mancare all'età di soli 58 anni. Lascia un'eredità composta principalmente da Dead or Alive e Ninja Gaiden, che ha creato durante il suo periodo alla Tecmo.
Il processo di sviluppo era spesso turbolento, e Itagaki stesso non perse mai l'occasione di spiegare quanto i suoi prodotti fossero estremamente superiori rispetto a quelli degli altri. Dopo che ha lasciato Tecmo nel 2008, non abbiamo sentito molto altro da lui, e il suo unico titolo almeno importante è stato il gioco Wii U del 2015 Devil's Third.
Ma a quanto pare, continuava a vivere come una rockstar. Questo secondo uno dei suoi colleghi, Kengo Aoki, in un'intervista a 4Games (tramite Automaton) in cui condivide un ricordo di Itagaki. A quanto pare, Itagaki aveva fatto festa un po' troppo durante un viaggio di lavoro in Cina, il che lo aveva portato a "ubriacarsi completamente e a iniziare a litigare con taxi casuali che passavano e urlava forte in mezzo alla strada."
È finita in una lite tra Aoki e Itagaki, anche se hanno risolto le cose durante il volo di ritorno. Ma Aoki dice anche che i problemi di salute di Itagaki non erano una novità, e poi condivide un'altra storia del 2015 che avrebbe potuto finire con Itagaki colpito negli Stati Uniti:
"Anche a Los Angeles, dove era previsto un intervento all'E3, finì ricoverato in ospedale per un'emergenza. La sera in cui siamo arrivati, stavamo facendo una festa pre-E3 nella nostra stanza d'albergo, e Itagaki è uscito sul balcone e ha iniziato a urlare: 'Sto per conquistare il mondo! Dai, uniscivi anche voi!' In poco tempo, circa 10 auto pattuglia del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) ci circondavano, e gli agenti avevano le armi sguainate. Era una vera situazione di Dead or Alive."
Itagaki rimase in ospedale per un mese e mezzo dopo di ciò e, sebbene abbia pubblicato alcuni progetti minori, non tornò mai seriamente nel mondo del gaming. Tuttavia, un nuovo Dead or Alive è stato annunciato all'inizio di quest'anno. Anche se non è coinvolto nella serie da quasi vent'anni, le sue creazioni vivono ancora e, a giudicare dal primo teaser, presenterà lo stesso concetto controverso e leggermente offensivo per cui i giochi di Itagaki sono sempre stati conosciuti.