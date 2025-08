Toni Collette diventa strana in Wayward di Netflix

Toni Collette ha sviluppato un po' di talento per i personaggi strani e inquietanti, e questo settembre vedrà semplicemente una continuazione di questo. Netflix ha presentato un nuovo sguardo al prossimoWayward progetto drammatico, che si tratta di uno spettacolo oscuro e sinistro sui nuovi residenti che scoprono che una città piccola e apparentemente idilliaca forse non è quello che sembra.

Lo spettacolo ruota attorno all'agente di polizia di Mae Martin, Alex Dempsey, e alla moglie incinta Laura, interpretata da Sarah Gadon, mentre arrivano nella pittoresca cittadina di Tall Pines. Dopo essere diventati amici intimi di Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind), due giovani studentesse, iniziano a vedere che sta succedendo qualcosa di più in questo posto, qualcosa di contorto. È qui che entra in gioco Collette, poiché diventa chiaro che la dirigente scolastica dell'attrice, nota come Evelyn, è al centro di tutto ciò che di strano sta accadendo.

In arrivo su Netflix il 25 settembre, Wayward è stato creato da Martin, e mentre stiamo aspettando un trailer completo, è uscito un teaser per dipingere un quadro molto scomodo e sinistro. Dai un'occhiata qui sotto.