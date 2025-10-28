Toni Kroos simpatizza con Vinícius dopo la sua rabbia: "Nessuno può giudicare o immaginare quell'emozione"

HQ

Il Real Madrid potrebbe avere un problema con Vinícius Jr. L'esterno brasiliano sembra aver migliorato il suo livello calcistico rispetto allo scorso anno, ma il suo atteggiamento è fuori controllo, non solo contro rivali come Lamine Yamal... ma con il suo allenatore, Xabi Alonso, che ha avuto un grosso disaccordo quando è stato sostituito dopo 72 minuti a El Clásico domenica.

Secondo alcune fonti, non riceverà una sanzione dal club, e sperano che il giocatore e l'allenatore possano risolverlo privatamente e cambiare la situazione, mentre riemergono voci secondo cui il brasiliano non rinnoverà il suo contratto con il Madrid, che scade a giugno 2027, e chiederà persino di essere venduto la prossima estate.

Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione. Nel frattempo, Toni Kroos, un giocatore che conosce bene Vinícius perché hanno giocato insieme per molti anni, ha mostrato simpatia per Vinícius, anche se non ha approvato il modo in cui ha mostrato la sua rabbia: "Anche a me non è mai piaciuto essere sostituito. Ad essere onesti, non sono mai tornato negli spogliatoi subito dopo essere stato sostituito (...) Riusciva a tenere la rabbia per sé un po' di più. Capisco la sua rabbia, ma come si vede dalle immagini, non è trasmessa nel modo ideale" (via Marca).

Ma nel suo podcast, Kroos cerca di calmare la situazione. "Voglio sottolineare che è una situazione emotiva eccezionale essere lì sotto in una partita come questa. L'ho sperimentato molte volte, quindi non devi sempre prendere tutto così sul serio. Anche gli allenatori di solito non lo fanno. Soprattutto quelli che erano ex giocatori."

"Mi piace tenere presente che chi è laggiù in un Clásico, davanti a 80.000 spettatori e con il punteggio sul 2-1, vuole tutt'altro che andarsene. Nessuno può giudicare o immaginare quell'emozione. O spesso, la maggior parte di coloro che la giudicano non si mettono nei loro panni", ha detto Kroos, elogiando anche la prestazione della sua ex squadra.