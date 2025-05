Tony Gilroy elogia Kathleen Kennedy per il suo sostegno ad Andor

HQ

Se sei un fan di Star Wars, probabilmente sai che Kathleen Kennedy non è il nome più popolare tra i tuoi fan. Kennedy è spesso criticato per lo scarso appeal della trilogia sequel sui fan nostalgici, ed è spesso il bersaglio di molto odio.

Qualcuno che ha sicuramente una visione più positiva del presidente della Lucasfilm, però, è il creatore di Andor Tony Gilroy, che ha recentemente elogiato Kennedy in un'intervista a Vanity Fair. Parlando di come ha quasi inscatolato Andor, Gilroy ha rivelato che Kennedy è stato uno dei più grandi sostenitori dello show fin dal primo giorno.

"Ha protetto lo show e ha protetto me e ha messo insieme una squadra. Quando abbiamo iniziato a sfidare Kathy, Kathy continuava a dire di sì", ha detto. "'Oh, sto per mettere la prima scena in un bordello.' "Va bene." "Farò uccidere due poliziotti". "Va bene." "Vogliamo lo scenografo di Chernobyl". "Va bene, buona idea." Ha sostenuto il nostro gioco e ha ottenuto tutto ciò che stavamo facendo".

«Ne abbiamo passate di tutto, io e lei, su questo... tutto il bene e tutto il male. Non c'è spettacolo senza di lei", ha continuato Gilroy. "Per tutta la merda che prende online, è semplicemente folle. Questo spettacolo esiste perché lei lo ha costretto ad accadere. Che lavoro duro ha, amico".

Andor ha attualmente concluso la sua seconda e ultima stagione, con gli ultimi episodi in uscita ora su Disney+. Leggi la nostra recensione della Stagione 2 qui.