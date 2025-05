Tony Gilroy rivela perché Andy Serkis non è mai tornato in Andor

HQ

Nonostante il suo finale sembri piuttosto definitivo nella stagione 1 di Andor, c'erano speranze che il personaggio di Andy Serkis, Kino Loy, facesse una sorta di ritorno per la seconda stagione dello show di successo. Dopo aver guidato la ribellione della prigione su Narkina 5, l'arco narrativo di Loy si interrompe bruscamente poiché non può fuggire con Cassian e gli altri prigionieri.

Parlando con The Hollywood Reporter, il creatore di Andor Tony Gilroy ha rivelato perché Loy è stato lasciato indietro per la stagione 2. "Andy ha lasciato cadere il microfono, amico", ha detto. "Cosa farò di migliore di quello che abbiamo fatto? Tutto ciò che fa è minimizzare quel momento. Sapevo che molte persone stavano discutendo se avessimo un modo per [riportarlo indietro]. Ma non volevo avere quel tipo di ambiente casuale".

Il momento in cui Loy si rende conto che per scappare dovrà nuotare, solo per poi rivelare che non può, rimane una scena particolarmente memorabile in una serie di scene memorabili. Andor non gioca secondo le regole stabilite in altri film e spettacoli di Star Wars. Non tutti hanno bisogno di tornare, né tutti ottengono un finale chiaro e soddisfacente. Forse Loy fu sostenuto da altri prigionieri e riuscì a raggiungere la riva. Forse è annegato o è stato imprigionato di nuovo. Non lo sapremo mai, e c'è un intrigo solo in questo.