Tony Hawk spiega perché mancano alcuni brani classici in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Il solo sentire le parole Tony Hawk's Pro Skater riporterà sicuramente molta nostalgia a molti giocatori. Ma, per l'imminente remake Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, l'uomo principale stesso non voleva semplicemente inondarci di vecchia gloria, soprattutto quando si tratta della colonna sonora.

Sostituendo nomi come Alien Ant Farm e alcune tracce degli Iron Maiden, noterai nomi più nuovi come Fontaines D.C. e 100 Gecs. In un post su Instagram (grazie, VGC), Tony Hawk ha spiegato perché non si ottengono solo vecchie tracce.

"E' stata una mia scelta scegliere alcune canzoni diverse degli stessi artisti presenti in THPS3+4 OST. Spero che la scoperta sia metà del divertimento e che sia una grande ragione per cui queste colonne sonore hanno risuonato in primo luogo. Quindi ascolta e goditi il viaggio. Altro in arrivo... sia vecchi che nuovi", ha scritto Hawk.

Anche se questo può irritare alcuni fan che volevano solo immagini fresche su un'esperienza precedente, potrebbe presentare ai giocatori alcune nuove band e artisti che non avrebbero mai cercato prima. Se sei disposto ad aprire le orecchie, non sai mai cosa potrebbe piacerti.