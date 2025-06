HQ

I giochi di Tony Hawk sono stati davvero un punto fermo della mia carriera iniziale come giocatore. Io e i miei amici li abbiamo suonati molto e abbiamo abbracciato tutto, dalla musica, alla cultura Jackass, allo stile di abbigliamento e all'atteggiamento. Quelli erano i giorni. Pertanto, è con una dose extra di nostalgia quando inizi Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 e senti i toni dolci di CKY e Motörhead. Poi mi sono reso conto di quanto sono diventato vecchio quando non mi sembra così ovvio e fluido giocare in una delle due tracce disponibili. Sembra alieno anche se funziona esattamente nello stesso modo di allora, ai tempi.

Ho giocato un po' troppo Skate, credo. Un gioco che cercava di avvicinarsi allo sport dello skateboard in modo più realistico. Tony Hawk è l'esatto opposto, con un divertimento arcade completo fin dal primo secondo. Sai cosa intendo, credo. In caso contrario, intendo dire che il ritmo più lento dei giochi Skate (che sono gli unici giochi di skateboard a cui ho giocato negli ultimi 15 anni) mi ha fatto pensare che è così che i giochi di skateboard dovrebbero funzionare. Ho dimenticato come funziona Tony Hawk e sono rimasto scioccato dal ritmo frenetico e dalla folle quantità di pratica che devo fare per far girare di nuovo la tavola senza intoppi.

Una volta che inizia a sistemarsi di nuovo e non mi sto tirando indietro più e più volte, ma in realtà ottengo dei punteggi decenti insieme, mi ricordo perché abbiamo vissuto in questi giochi quando sono iniziati. È una genialità pura, anche se arcade. Mettere insieme i darkflip con un wallride e saltare su un binario e macinare per quindici metri, poi saltare giù e atterrare nel manuale del muso e completare il tutto con un buon vecchio kickflip tira fuori quella bestia adolescenziale che è in me. Devo trattenermi dall'ordinare un paio di Etnies, una felpa con cappuccio della DC Shoes Company e uno skateboard che finirà per prendere polvere appoggiato al muro del corridoio. Sono troppo vecchio, ma digitalmente sono invecchiato all'indietro da quando ho iniziato la festa che è Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

Sono felice di vedere che Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è stato anche rifinito un po'. È davvero bello. Si può vedere che si tratta dello stesso gioco, ma tutto è vestito con abiti nuovi di zecca, come se fosse un titolo nuovo di zecca, ma non è così. A parte la nostalgia, non c'è nulla che suggerisca che si tratti essenzialmente di giochi che iniziano a sfiorare l'antico. Ci sono anche molti nuovi contenuti, con nuovi trick, giovani talenti sotto forma di skateboarder professionisti e (purtroppo) nuova musica. Non tutti i vecchi brani preferiti sono inclusi nelle colonne sonore originali e questo ti fa versare qualche lacrima, ma dopotutto non puoi avere tutto.

La demo rilasciata da Activision è piuttosto scarna ma sicuramente mi fa venire sete di più. Ci sono due brani classici che abbiamo il piacere di suonare: il brano industriale Foundry and College (che logicamente si svolge in una scuola). Il vecchio guru dello skate Tony Hawk, insieme al talento più giovane come la brasiliana Rayssa Leal, sono gli skater tra cui scegliere, a meno che non si preordini l'edizione digitale deluxe, perché così si può giocare nei panni di Doom Slayer, il protagonista dei giochi Doom.

Non vedo l'ora di vedere tutto ciò che hanno preparato, ma finora è davvero promettente. Nessuno è rimasto deluso quando Tony Hawk e compagnia sono stati rifatti per la prima volta e, onestamente, penso che questa versione riceverà la stessa accoglienza. Non c'è nulla che suggerisca il contrario, nulla.

