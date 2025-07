HQ

Alcuni giochi lasciano un'impressione più forte di altri. Alcuni dei miei ricordi di gioco più vividi risalgono alla fine del 2001. A quel tempo stavo facendo il servizio militare e il gioco era praticamente inesistente, a parte occasionali sessioni di gioco presso l'ufficio di coscrizione locale su PlayStation 2 giocando, soprattutto, al nuovissimo Tony Hawk's Pro Skater 3.

Non sono molti i giochi che hanno unito i giocatori come il terzo Tony Hawk dell'epoca. Il gioco era giocato da chiunque e a volte sembrava che tutti coloro che ne avevano la capacità fossero assolutamente pazzi. Tony Hawk's Pro Skater 3 è stato un successo mondiale, battendo i suoi due predecessori in termini di vendite. Per quanto grande sia stato il secondo gioco di Tony Hawk, è stato solo con il terzo capitolo della serie che è iniziato il vero mega-successo del franchise.

La nostalgia per il terzo THPS era così forte per molti che quando Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è stato rilasciato qualche anno fa, la prima domanda che ci si poneva era perché non creare un remake simile del terzo capitolo, e anche dell'eccellente quarta parte. Per qualche ragione, tuttavia, il successo del gioco originale non è stato eguagliato dal successo della nuova versione. Activision si è raffreddata su un secondo remake di Hawk, e finalmente la speranza sembrava essere persa quando Vicarious Visions, lo studio che ha sviluppato la versione precedente, è stato eliminato.

Ma poi all'improvviso eccoci qui, e Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è una realtà. Il team di sviluppo è passato a Iron Galaxy, ma per il resto il nuovo gioco sta marciando lungo lo stesso percorso del suo predecessore, e giustamente. Tuttavia, una domanda importante era ancora in sospeso quando il gioco è stato annunciato: la quarta parte della serie sarebbe rimasta invariata? Dopotutto, le prime tre parti si basavano molto su una frenetica azione arcade, mentre il quarto capitolo ha spostato la serie con cautela verso un'avventura open-world.

Purtroppo, la risposta è no. Le mappe della quarta parte sono invariate, ma si continua a sfrecciare per due minuti alla volta. Il peccato più grande qui è la riduzione del numero di compiti. Mentre prima, il quarto gioco aveva molto da trovare e completare, ora ci sono esattamente lo stesso numero di missioni del terzo gioco. Un cambiamento infelice, che è certamente giustificato, ma pur sempre in tono corretto.

Lasciando da parte questo, l'azione in sé è ancora pura grinta. Le sessioni di due minuti sono frenetiche di skateboard e controcultura, dove il rock and roll è l'attrazione principale. Lo skateboarder esegue i più incredibili voli aerei e combinazioni di acrobazie in tutta l'arena. Non appena il terzo gioco prende il via in Foundry, il vecchio gancio familiare ti colpisce come una tonnellata di mattoni. Il fascino è così selvaggio che è persino difficile da spiegare. Per i drogati di nostalgia come me, la sensazione di vecchie mappe familiari per un nuovo ed eccitante motore di gioco è magica, e l'esplorazione,

Scoprire e trovare le diverse parti che portano a diverse combinazioni di trucchi è

è semplicemente molto divertente.

I giochi sono interconnessi allo stesso modo dei loro predecessori. Entrambi i giochi sono immediatamente giocabili e il denaro e le abilità che raccogli sono giochi trasferibili insieme al personaggio che interpreti. C'è una grande campagna che combina entrambi i giochi, ma che sono comunque giocabili liberamente separatamente. Ha funzionato alla grande nell'ultimo gioco e funziona alla grande ora.

Oltre alle missioni di base, c'è anche una lunga lista di diverse missioni sfida,

personaggi sbloccabili e molto altro. Se vuoi esplorare completamente il gioco, avrai dozzine di ore per giocare. Se le mappe predefinite non fanno al caso tuo, l'editor di mappe di facile utilizzo è di nuovo incluso per le tue creazioni.

Tuttavia, la quantità di contenuti e il bel motore di gioco contano poco, a meno che la caratteristica più essenziale della serie, il gameplay nitido e divertente. è rimasto invariato. E lo è, oh mio Dio. I trucchi e le combo vengono incredibilmente bene e il frenetico aggiornamento dello schermo migliora ulteriormente l'esperienza. Certo, ci saranno incidenti e guasti, ma questa è una parte essenziale dell'esperienza di skateboard, ovviamente.

A mio avviso, il terzo Tony Hawk è il miglior gioco dell'intera serie, e in questa versione, il terzo è ancora meglio, più o meno l'espressione più completa della filosofia di Tony Hawk. Four è anche un ottimo gioco e anche se non puoi mostrare le tue vere abilità di skater come parte di questa collezione, è comunque il più divertente da giocare.

I vecchi Tony Hawks hanno ancora il loro tipo di magia, e con il nuovo motore di gioco e i contenuti aggiunti è ancora difficile battere molti di questi giochi. Mi piace ancora il brusio e il sole tanto quanto quasi 25 anni fa.