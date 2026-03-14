Top 10 copertine Nintendo 64 più sorprendenti

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Probabilmente è l'era Nintendo 64 di cui ho più ricordi. Avevo 10 anni quando il grande e pesante pacco della vigilia di Natale del 1997 conteneva la nuova console Nintendo, il che mi ha portato a essere felice e soddisfatto fino all'arrivo della PlayStation 2 alla fine del 2000. In altre parole, era il momento perfetto per plasmare le abitudini di videogioco di una persona.

In questa lista, le mie "copertine preferite" sono fortemente influenzate dalla nostalgia. Era impossibile evitare questo mentre preparavo questo testo, dove dopo un'attenta riflessione e un secchio di nostalgia, sono arrivato alla seguente lista:

10. Castlevania: L'eredità dell'oscurità (Nintendo 64)

In generale, Castlevania ha copertine incredibili, soprattutto per NES. È lì che parliamo di magia. Legacy of Darkness non è ancora al livello, ma si distingue comunque nel catalogo Nintendo 64 per quanto riguarda le copertine. È un po' insolito che una copertina ispirata al manga mi piaccia così tanto come Legacy of Darkness, dato che il manga è un'estetica che generalmente non mi piace affatto, ma il mistero di Dracula, il castello, i pipistrelli e la grande luna sullo sfondo è qualcos'altro, in senso positivo.

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9. Super Mario 64

Non posso togliermi il pensiero che questo gioco debba essere in questa lista. Ma d'altronde, è una copertina minimalista e stilosa che mi piace molto, anche se non è nella mia top 10 dei giochi preferiti per console. Ma, non siamo qui per discutere di una lista così importante. In ogni caso, Mario vola con il suo berretto alare, simbolo della libertà che esiste nel gioco grazie al suo mondo 3D, e molto a sinistra si vede il castello con un Goomba che lo protegge. Semplice, ma con stile.

8. Bambini dello snowboard

Questa è una copertina giocosa che mi rende felice solo a guardarla. Ho giocato molto a questo gioco ai tempi, e la copertura va di pari passo con il gioco stesso. Penso che questa copertina racchiuda la giocosa che rappresenta Nintendo 64. È una "copertina di Mario Kart", ma con snowboard. Stavo anche per scrivere "nasi grandi" quando ho capito che nemmeno i nasi di Mario e Wario sono così piccoli.

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7. Turok: Cacciatore di dinosauri

Non c'è niente di più difficile di così; un guerriero in piedi con il suo coltello Rambo pronto a combattere ravvicinato un velociraptor. Da bambino, pensavo fosse sia figo che spaventoso allo stesso tempo. Grida azione, e il gioco ha sicuramente mantenuto le promesse. Non ho mai posseduto il gioco, ma ogni tanto lo prendevo in prestito dal mio amico d'infanzia. Anche se la copertina era forse più bella allora, rientra comunque in questa lista.

6. The Legend of Zelda: Majora's Mask

La seconda uscita di The Legend of Zelda su Nintendo 64 entra in questa lista. Secondo me, c'è un certo mistero intorno a questa copertina. Naturalmente, questo dipende molto dal fatto che il gioco stesso è molto misterioso, dove lo sfondo verde scuro e il testo viola hanno un certo fascino, soprattutto in combinazione con la maschera di Majora che ti fissa malevolamente dritto negli occhi. Relativamente minimalista, come Super Mario 64.

5. Mario Kart 64

Ho tantissimi ricordi dell'era Nintendo 64 impressi nella mia mente e molti di essi provengono da Mario Kart 64, che è forse anche la copertina di Mario Kart più elegante. Ancora una volta, parliamo di minimalismo e velocità e adoro anche che il mio preferito della banda di Mario, Wario, abbia un ruolo così importante sulla copertina. In altre parole, non deve sempre essere dedicato a Mario e Donkey Kong.

4. Il Giorno del Pelo Sbagliato di Conker

Questo gioco quasi leggendario appare in ogni tipo di lista dei più chiusi. Il motivo per cui appare in questo caso è che Conker tiene una birra in una mano. Questo da solo è motivo sufficiente per consolidare il suo posto nel mio libro delle copertine più belle. Il fatto che sia uno scoiattolo a tenere la birra non peggiora la situazione. È la prima birra della giornata? Il settimo? Chi lo sa. Riesco anche a immaginare i bambini che parlano con i genitori quando il gioco è uscito nel 2001: "Mamma e papà, voglio il gioco con lo scoiattolo che beve birra sulla copertina per Natale".

3. Banjo Kazooie

Faccio parte di quel gruppo di persone che, o forse non è nemmeno un gruppo se ci penso, non pensano che Super Mario 64 sia il miglior gioco 3D per Nintendo 64. Secondo me, sono i giochi Banjo Kazooie a essere in cima al podio. Banjo e il suo compagno uccello super-arrogante hanno anch'essi un posto in quella lista. Una copertina veloce in cui il nostro orso non solo ha Kazooie nello zaino, ma tiene anche un Jinjo viola con il braccio sinistro mentre afferra un pezzo del puzzle con il destro. Dietro di lui, il boss finale del gioco, Gruntilda, si erge come un gigante. Mi piace anche che Mumbo Jambo sia visibile sul lato sinistro della copertina, uno dei miei preferiti personali.

2. La storia di Yoshi

Una copertina super carina con il drago preferito di tutti. Yoshi's Story non era il mio gioco preferito all'epoca, ma che copertina colorata e piacevole. Avevo quasi dimenticato questo gioco finché non ho fatto qualche ricerca per questo articolo, ma quando l'ho visto, ho provato una tale emozione di nostalgia che la copertina si è guadagnata un posto nella lista senza molte discussioni.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Forse è il miglior gioco al mondo, e ha una copertura in cui meno è meglio. Mi riferisco principalmente alla versione PAL, anche se le altre copertine sono quasi altrettanto belle. Ma lo sfondo nero e il testo dorato, insieme alla spada e allo scudo, sono davvero, davvero bellissimi. Non ho mai posseduto questo gioco durante l'era Nintendo 64, ma appena ho visto la copertina a casa di amici e conoscenti, ero entusiasta ogni volta, anche se l'avevo già preso in prestito più volte.

Qual è la tua copertina Nintendo 64 preferita?