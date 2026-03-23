Top 10 copertine più sorprendenti per Sega Mega Drive

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Dopo aver coperto tutto, dal Super Nintendo al PC, è finalmente arrivato il momento del Mega Drive. No, di certo non abbiamo dimenticato la fama di Sega, lo stallone nero che dominava ampie fasce del mercato nei primi anni '90 e causava parecchi mal di testa a Nintendo, l'alternativa cool per tutti i mozzetti che non si preoccupavano di idraulici paffuti, dinosauri verdi affamati o mascotte curate.

E quel viaggio è iniziato proprio lì, sullo scaffale del negozio, con le copertine dei giochi. Forse la componente più importante di tutte, un'opera d'arte pensata per catturare la tua attenzione e convincerti delle incredibili avventure che ti attendono. È proprio qui che Sega è riuscita a creare qualcosa di completamente proprio, con un atteggiamento decisamente più duro e arrogante rispetto al Super Nintendo. No, stiamo parlando di copertine che si sono davvero esagerate, mescolando liberamente fumetti americani, anime giapponesi, illustrazioni fantasy classiche e pura estetica heavy metal.

Il risultato erano copertine che spesso assomigliavano più a poster di film o album che a scatole di gioco tradizionali. Basta guardare lo scaffale di un vecchio negozio di giocattoli del 1991, pieno di eroi a torso nudo, astronavi futuristiche, strade illuminate al neon e robot. Era drammatico, colorato e a volte quasi ridicolmente esagerato. Ma è proprio per questo che è così memorabile. Dipinta a mano e incredibilmente iconica, impregnata di un'atmosfera completamente diversa rispetto alle copertine digitali e sterili che vediamo spesso oggi.

No, stiamo parlando di personalità e anima. Le copertine del Mega Drive erano molto più di una semplice pubblicità; Erano magici, e qui ne sono dieci dei più belli in assoluto che hanno debuttato, senza un ordine particolare. Ecco qua.

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Super Lama del Tuono

La copertina di Super Thunder Blade è un esempio da manuale di come il Mega Drive potesse vendere azione pura e incontaminata attraverso un'unica immagine. Qui veniamo catapultati direttamente in un inferno caotico che urla film d'azione. I parallelismi con Blue Thunder (il film, per esempio) sono inevitabili. Grattacieli, esplosioni e una prospettiva drammatica che fa sembrare l'elicottero corazzato sul punto di volare fuori dalla copertura. Inoltre, riescono, con una precisione quasi chirurgica, a catturare davvero quella sensazione arcade.

Toki che va a Sputare Scimmia

Il solo fatto che il titolo del gioco riesca a farne una battuta basta a suscitare il mio interesse. Ma il fatto è che Toki è anche una delle copertine più colorate e vivaci per la console. Una giungla piena di mostri e intrighi, viti tortuose e tutto immerso in un certo grottesco senso di gioia di vivere. Una copertura che riesce davvero a farti fermare e riflettere; Suscita curiosità e si distingue subito da quasi tutto il resto.

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Ascia d'Oro

Qualcuno ha detto fantasy epico? Naturalmente, Golden Axe appartiene alla lista delle copertine più cool e stilate per console e, anche se i sequel non sono da meno, le illustrazioni che adornano il primissimo gioco sono pura perfezione. Muscoli gonfi, spade lucenti e bellezze formose. È impossibile guardare la copertina senza impazzire completamente di gioia; avrebbe potuto altrettanto facilmente essere la copertina di un album di Manowar o di qualche altra band contemporanea.

Truxton

Con una palette di colori estremamente intensa e una nave nemica gigantesca (o creatura?), questo mi fa sentire il nervo estetico a cuore. I toni blu intensi e scuri contro lo sfondo arancione infuocato, attraversati da raggi laser lampeggianti. Sì, lo prendo. Una composizione estremamente intelligente e ben bilanciata che funzionerebbe oggi altrettanto bene come allora. È una copertina che non solo è bella, ma crea davvero un'energia esplosiva e sembra davvero pericolosa.

Alisia Dragoon

Dove Golden Axe è epico, Alisia Dragoon è elegante. Molto più di molte altre copertine di Mega Drive, con l'eroina titolare al centro e il drago enorme dietro di lei. È chiaramente più morbido e leggermente meno esagerato, quasi cinematografico e onirico, con un omaggio all'anime e al manga giapponese. È potente quanto elegante tutto insieme. Ammetto che, da ragazzo, probabilmente non l'avrei mai imparata (le cotte da ragazze erano pericolose all'epoca), ma dagli occhi degli adulti, Alisia Dragoon è un gioiello di altissimo livello.

Due tipi rozzi

Se qualche copertina cattura l'estetica d'azione esagerata dei primi anni '90, è Two Crude Dudes. Nel mezzo di una città bombardata si trovano due eroi enormi e muscolosi, pronti a distruggere qualsiasi cosa si muova. Probabilmente i ragazzi più fighi di sempre, senza alcuna consapevolezza di sé o con un briciolo di sottigliezza, ed è proprio per questo che la copertina è così disperatamente affascinante. È un po' come se qualcuno avesse preso in egual misura Mad Max e Les Edwards, messo in un frullatore e andato a tutta velocità. Da ragazzo, saresti rimasto sbalordito da questo. Un perfetto esempio di come le cover dei Mega Drive spesso osassero essere esagerate, rumorose e assolutamente geniali.

Strade della Rabbia

Un altro classico di altissimo livello. Onestamente, c'è qualcosa di più iconico di questo sulla Mega Drive? Streets of Rage è l'essenza di tutto ciò che Sega rappresentava negli anni '90. Emozione, azione, passione e un sacco di spacchi. Tanta copertina da fumetto quanto copertina di gioco, con due (dei tre) eroi - Axel e Blaze - che affrontano la feccia della città, tra incendi, grattacieli e neon. Per qualche motivo, però, ad Adam non era permesso di esserci.

Quackshot con Paperino

Tra spade, mostri ed esplosioni, Quackshot appare e ci ricorda che anche la Disney può – e vuole – unirsi al divertimento. Ma questo non è il solito "noioso" Donald qui; no, invece eccolo un avventuriero spavaldo, perfettamente in linea con l'atteggiamento di Sega, completo di cappello da safari e uno sguardo determinato negli occhi. Fatti da parte, Indiana Jones. La copertina riesce anche a trovare un equilibrio tra adattamento ai bambini e stile. Risulta affascinante senza essere infantile ed è proprio per questo che resta una delle cover di Mega Drive più senza tempo.

Phantasy Star III: Generazioni di Destino

Qui abbiamo una copertina che ricordo chiaramente di aver attirato l'attenzione nei cataloghi di giocattoli dell'epoca. Un eroe solitario che affronta un nemico apparentemente travolgente in cima a una scala che sembra portare nel cielo stellato. C'è qualcosa di quasi malinconico nella scena, come se suggerisse un destino molto più grande di una semplice avventura e, onestamente, assomiglia quasi alla copertina di un romanzo piuttosto che a un videogioco. Memorabile ed epico, con un meraviglioso mistero e colori incredibilmente ben scelti. È un vantaggio che il gioco stesso sia semplicemente ridicolmente fantastico.

Street Fighter II: Edizione Campioni

Certo, la copertina di Street Fighter II per Super Nintendo ha il suo fascino ed è anche istantaneamente e ridicolmente iconica. Ma la versione Mega Drive è, per Giove, su un livello completamente diverso. Più affilato, più bello e carico di energia esplosiva. L'opera tende chiaramente verso uno stile più giapponese, e Bison, con le sue mani luminose sullo sfondo, appare meravigliosamente minaccioso, proprio come dovrebbe. Onestamente, potrebbe benissimo essere la copertina di Street Fighter più bella di sempre; È così bello.

Sì, la libreria di Mega Drive è piena di molte copertine fantastiche, e restringere la scelta a dieci non è stato, in realtà, un compito facile. Quindi vorrei comunque cogliere l'occasione per menzionare alcuni dei giochi che sono appena usciti dalla lista, tra cui Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Turbo Outrun, Gynoug e Sonic the Hedgehog 2. E senza dubbio mi sono perso almeno altrettanti altri, quindi lascio a voi, cari lettori, il compito di ricordarmelo.

In ogni caso, questo ci ricorda che la Mega Drive non era solo una console fantastica, ma ospitava anche alcune delle copertine di gioco più belle della storia. Cosa ne pensi?

Quali copertine mi sono perso e quali avresti voluto vedere menzionate nella lista?