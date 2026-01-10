Top 5: I migliori giochi Metroid

HQ

Per celebrare i 40 anni di Metroid, noi di Gamereactor ci siamo seduti e abbiamo deciso di classificare i migliori capitoli di questa serie lunga e ricca di leggendre. Samus è un volto familiare da allora, apparendo in numerosi titoli a partire dal 1986. Anche se la serie non ha mai raggiunto la stessa popolarità di Super Mario, esiste da circa lo stesso tempo. È anche una delle prime protagoniste femminili del medium. La nostra classifica si basa sugli ultimi 40 anni di Metroid, e puoi consultarla qui sotto. Vorremmo anche vedere la tua lista, quindi sentiti libero di scrivere nei commenti quali giochi della serie valutate di più.

5. Metroid: Missione Zero

Quando Samus Aran fece il suo debutto su NES nel 1986, fu l'inizio di una serie che avrebbe influenzato il mondo del gaming come fenomeno per decenni a venire. Tuttavia, tornare a questo classico squadrato non è affatto facile oggi, e la grafica semplice e i controlli antichi potrebbero spaventare chi vuole esplorare uno dei titoli più importanti nella storia del gaming. Fortunatamente, Nintendo non voleva lasciare che il primo gioco Metroid scivolasse nell'oblio, così nel 2004 hanno lanciato Metroid: Zero Mission, un remake completo dell'originale per il Game Boy Advance. Con estetica e controlli rinnovati che somigliavano molto a Metroid Fusion (uscito più o meno nello stesso periodo), la prima avventura di Samus Aran è diventata un piacere da giocare, e con nuove aree, nuovi oggetti e nuovi mini-boss, c'era un sacco di contenuti nuovi anche per i fan più accaniti. Metroid: Zero Mission forse non raggiungerà le vette altissime che alcuni capitoli successivi della serie avrebbero perfezionato, ma per il rispetto del materiale originale e la sua giocabilità inesauribile, il titolo merita un posto in questa lista.

Metroid: Zero Mission è un fantastico remake dell'originale.

4. Metroid Dread

Metroid e l'horror non sono mai stati una combinazione strana. Diverse avventure di Samus presentavano sempre elementi di orrore e oscurità. In Metroid Dread, questo è stato portato a un livello completamente nuovo. In questa avventura moderna del 2021, l'horror è stato al centro della scena più che mai. È stato anche un fantastico ritorno allo stile 2D con cui era iniziata la serie. Noi di Gamereactor pensavamo fosse un gioco di alto livello quando è stato rilasciato, e questo è dovuto in gran parte al suo ritmo straordinario, ai personaggi familiari e alle meccaniche di gioco eccellenti. Offriva anche nuovi nemici, buona varietà e un design ambientale di qualità. Anche lo stile classico Metroidvania era intatto, e bisognava fare un po' di backtracking per completare il gioco. Questa volta, i nemici non erano solo pirati spaziali, ma anche le forme di vita pericolose del pianeta e, di tanto in tanto, qualche robot. Le macchine sono uno dei punti di forza del gioco; Sono completamente immortali, e devi fuggire prima di trovare il trucco per distruggerli per sempre. Se ti ritrovi nel loro territorio, ti inseguiranno e ti porranno fine subito alla vita se ti prendono. Questo è sia una carica di adrenalina che offre momenti di panico. Grazie all'esperienza di altissima qualità, abbiamo scelto di posizionarla al quarto posto.

Metroid: Dread ha dimostrato che il 2D funzionava ancora e che poteva persino essere spaventoso da giocare.

3. Fusione Metroid

Seguire Super Metroid dopo otto anni crea naturalmente grandi aspettative. Questo capitolo ha introdotto un'esperienza leggermente più cinematografica ma anche più lineare senza manipolare in modo sbagliato i mattoni fondamentali del suo DNA consolidato. A prima vista, era molto simile al suo predecessore, ma sotto la superficie si celava un senso di inquietudine. Dopo una spedizione sul pianeta SR388 all'inizio, Samus rimane con poche possibilità di sopravvivenza quando un parassita precedentemente sconosciuto attacca. L'iconico Varia Suit dell'eroina deve essere rimosso chirurgicamente quando il parassita inizia a fondersi con esso e a prendere il sopravvento su entrambi.

Ciò che poi si svolge a bordo di una fragile stazione spaziale è una mostra di meccaniche di genere consolidate in cui le abilità di Samus vengono acquisite progressivamente come dovrebbero, ma dove la narrazione isolata e claustrofobica riceve più spazio. Quando l'armatura precedente e completamente potenziata diSamus Aran Super Metroid - controllata dal parassita X - mutò e iniziò a inseguirci nei corridoi con passi pesanti e echeggianti in varie sequenze, dove l'unica via d'uscita era fuggire, si aggiunse un ulteriore strato di incertezza e mania persecutiva. Metroid Fusion essere influenzati dal primo Alien film horror di Ridley Scott e da altri film horror fantascientifici era quasi ovvio, e crediamo che appartenga al top della serie.

Metroid: Fusion offriva più cutscene e dialoghi di quelli a cui eravamo abituati.

2. Metroid Prime: Rimasterizzato

Sebbene la saga Prime sia ora alla sua quarta iterazione, la prima avventura 3D di Samus si è rivelata uno dei migliori giochi di tutti i tempi di Nintendo. Metroid Prime è stato un enorme successo sulla Gamecube nel 2002 negli Stati Uniti e nel 2003 in Europa. Per questo motivo, eravamo un po' preoccupati quando è stato annunciato Metroid Prime: Remastered. L'avventura Samus ' funzionerebbe ancora più di 20 anni dopo? La risposta è sì. Anche se l'edizione rimasterizzata ha perso alcuni effetti minori rispetto all'originale, è stato un piacere da vedere. Grafica fresca e un sistema di controllo migliorato hanno reso la nostra visita di ritorno a Tallon IV un vero piacere.

Una delle cose migliori di questo titolo era che lo stile classico Metroidvania era intatto. Più miglioravi Samus, più porte e sentieri si aprivano nelle aree già esplorate. Anche se il combattimento non corrisponde del tutto alle iterazioni successive della serie, non esiste nessun altro titolo 3D che catturi Metroid altrettanto bene. Anche il protagonista silenzioso regge ancora oggi, significativamente meglio rispetto al quarto capitolo, grazie al fatto che Samus non ha nessuno con cui parlare in questa avventura. Questo ha anche reso difficile decidere tra il primo e il secondo posto. Tuttavia, dovresti giocare entrambi, e se possiedi un Switch 2 o un Switch, dovresti prendere questo.

I primi passi timidi a bordo della nave dei pirati spaziali all'inizio di Metroid: Prime sono uno dei momenti preferiti. Vedere Samus fare una capriola fantastica e poi vedere la telecamera passare in prima persona è un ricordo videoludico che ancora oggi custodiamo.

1. Super Metroid

"L'ultimo Metroid è in cattività. La galassia è in pace... "

Non te lo aspettavi, vero? Il classico a 16 bit per Super Nintendo è ancora oggi senza eguali e ha seriamente consolidato il marchio con il cacciatore di taglie intergalattico più duro di tutti i tempi al timone: Samus Aran. Dopo la leggendaria e fatale introduzione, l'avventura inizia sul pianeta Zebes, dove non sappiamo in che direzione andare o in che ordine. Qui risiede anche gran parte del nucleo della sua grandezza, con il gameplay non lineare e l'alto livello di sfida. Il brivido di esplorare questo misterioso pianeta con qualcosa di nuovo ed eccitante nascosto dietro ogni angolo, ma anche incastonato nelle pareti.

Incontrare pattuglie faceva parte del fascino; un passaggio apparentemente impossibile o un nuovo tipo di terreno rappresentavano solo un ostacolo temporaneo al progresso successivo. Con un arsenale in continua crescita di armi e abilità diverse, c'è stata una sensazione di crescita come giocatore, che ci ha fatto riflettere e rivisitare aree precedenti per esplorarle o sbloccare biotopi completamente nuovi nell'enorme labirinto sotterraneo, che presentava un level design altrettanto impressionante di quello dei boss cult Kraid, Ridley, e Mother Brain. Super Metroid non ha inventato il genere, ma rimane ancora oggi un punto di riferimento in tutti i suoi riferimenti ed è anche uno dei migliori in assoluto. Non era solo uno dei giochi tecnicamente più impressionanti per la console, ma anche uno dei migliori per il formato, dove si potrebbe persino sostenere che appartiene a uno dei migliori giochi mai realizzati.

Super Metroid è il più affilato della serie in 2D. Dopo lunghe discussioni, noi di Gamereactor abbiamo deciso di incoronare questo gioiello Nintendo come il nostro preferito.

Peggio: Metroid: Federation Force

La serie Metroid è stata generalmente di altissimo livello, ma ci sono state due pecore nere, una delle quali è, ovviamente, la terribile Metroid: Other M, che alcuni hanno ritenuto avesse completamente rovinato il carattere di Samus. Ma... In realtà esiste un gioco peggiore, ovvero Metroid Prime: Federation Force. È stato rilasciato quando tutti speravano in Metroid Prime 4 e ha incluso a malapena Samus. In termini di gameplay, era uno sparatutto estremamente generico con un aspetto chibi, dove la cooperativa perdeva completamente quella sensazione desolata Metroid. Ci sono sicuramente giochi peggiori, perché non era così male, ma non ci sono giochi peggiori Metroid.