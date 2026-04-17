Top Gun 3 confermato da Paramount, Tom Cruise tornerà come Maverick

L'attesa tra il primo e il secondo film di Top Gun è stata poco meno di 40 anni (36 anni per la precisione), motivo per cui, nonostante il successo del recente Top Gun: Maverick, c'era sempre la domanda su quanto tempo avremmo dovuto aspettare per un terzo film, anche se sembrava che stesse arrivando... A giudicare dalle notizie recenti, l'attesa sarà significativamente più breve.

Durante la presentazione di Paramount al CinemaCon, è stato rivelato che Top Gun 3 è ufficialmente in lavorazione e che parte del team creativo e delle star di Top Gun: Maverick torneranno per questo.

Secondo Variety, si dice che Tom Cruise tornerà nei panni di Maverick e Jerry Bruckheimer sarà nuovamente associato come produttore. Possiamo anche aspettarci una sceneggiatura di Ehren Kruger, il co-sceneggiatore dell'ultimo film.

Oltre a questo, i dettagli sono un po' scarsi, dato che non si menziona ancora un regista confermato e allo stesso modo non è chiaro se il cast più ampio tornerà a riprendere i rispettivi ruoli. Non abbiamo nemmeno idea di una data o di una finestra di debutto, ma speriamo che non sia troppo lungo, visto che Cruise non sta certo diventando più giovane.

Sei entusiasta di vedere ancora Top Gun?