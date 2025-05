Top Gun 3 è già "nel sacco" secondo Christopher McQuarrie

Ora che Mission: Impossible è stato messo a riposo - almeno per il momento - i fan di Tom Cruise sperano di vedere Top Gun 3 come il suo prossimo grande blockbuster. Sembra che Cruise potrebbe tornare su un jet prima piuttosto che dopo.

Almeno, questo è secondo il regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie, che ha avuto un credito di scrittura su Top Gun: Maverick. Parlando al podcast Happy Sad Confused, ha confermato che la sceneggiatura di Top Gun 3 è "nel sacco".

"Non è stato difficile", ha detto. "Pensavo che lo sarebbe stato, e questo è un buon punto di partenza se entri nella stanza dicendo: 'Dai, cosa facciamo?' E [il co-sceneggiatore] Ehren Kruger ha proposto qualcosa e io ho detto, 'Mm, in realtà', e ne abbiamo parlato e la struttura è lì. Quindi, no, non è difficile da decifrare".

Non siamo sicuri se McQuarrie avrà un ruolo più importante nella creazione di questo film, ma è anche possibile che il regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski faccia il suo ritorno. A proposito di ritorni, McQuarrie ha anche anticipato che potremmo vedere il ritorno del personaggio di Tom Cruise in Tropic Thunder, Les Grossman. "Le conversazioni che abbiamo avuto su Les Grossman sono così divertenti", ha detto. "Ne stiamo parlando, amico, stiamo avendo conversazioni molto serie su di esso e su come farlo al meglio e alla fine si riduce a quello che è quel personaggio".