Top Gun: Maverick Il cugino dello scrittore afferma di aver scritto scene chiave in una causa

HQ

Shaun Gray, artista VFX e cuginoTop Gun: Maverick dello scrittore Eric Singer, ha intentato una causa contro la Paramount Pictures, sostenendo che non gli è stato dato credito o compenso per aver scritto le scene chiave del film.

Secondo Variety, Gray afferma di aver lavorato al fianco di Singer per cinque mesi sulla sceneggiatura, scrivendo scene d'azione chiave e conservando "file meticolosi e con data e ora" dei suoi contributi. Gray ha già lavorato con Singer, essendo accreditato come assistente alla sceneggiatura di The International, nonché come consulente alla scrittura di Only the Brave.

"Questa azione cerca giustizia per Gray, uno sceneggiatore di talento, manipolato e sfruttato dai potenti di Hollywood, e chiede conto agli imputati che hanno tratto profitto prodigiosamente dall'appropriazione indebita del lavoro creativo di Gray", si legge nella causa.

Tuttavia, la Paramount crede che non ci sia molto da fare. "Questa causa, come quella precedentemente intentata dal signor Toberoff nel tentativo di trarre vantaggio dal successo diTop Gun: Maverick, è completamente priva di merito", si legge in una dichiarazione di un portavoce della Paramount.

Annuncio pubblicitario:

Il riferimento a Toberoff riguarda una precedente causa intentata contro la Paramount dall'avvocato di Gray, Marc Toberoff, che ha citato in giudizio la Paramount per conto di Ehud Yonay, lo scrittore che ha scritto l'articolo del 1983 su cui si basava l'originale Top Gun.

Per quanto riguarda la recente causa, Gray afferma di aver scritto una dozzina di scene d'azione per il film, che lo hanno reso il successo che è diventato. Dovremo vedere cosa ne pensa la corte man mano che la causa procede.

Annuncio pubblicitario: