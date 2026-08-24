Topolino avrà concorrenza con Goku: Dragon Ball che sarà costruito in Francia

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Un nuovo parco a tema dedicato al mondo di Dragon Ball sarà costruito in Francia, grazie a un investimento dell'Arabia Saudita. I piani sono stati annunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una visita del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in Francia.

I piani completi includono un investimento di 6 miliardi di euro da parte della società di investimenti Qiddiya, una controllata del Public Investment Fund saudita, per creare tre parchi a tema a Cergy-Pontoise, circa 30 km a nord-ovest di Parigi, nella sede di un ex parco a tema chiamato Mirapolis, aperto solo tra il 1987 e il 1991.

La costruzione di questo mega progetto, il più grande dai tempi di Disneyland Paris, "una nuova destinazione globale" come ha detto Macron, creerà 22.000 nuovi posti di lavoro e "farà brillare la Francia".

Abbiamo solo i dettagli del primo, che sarà a tema anime Dragon Ball; gli altri due parchi restano segreti, ma una volta completamente costruito l'intero resort potrebbe diventare una destinazione più grande di Disneyland Paris, che attualmente ha due parchi a tema spesso trascurati rispetto ad altre proprietà Disney nel mondo.

Intorno ai parchi si prevede la costruzione di hotel e altre strutture. Sebbene non ci siano dettagli specifici sulle dimensioni, l'aspetto e le attrazioni del parco a tema, un parco simile a tema Dragon Ball è attualmente in costruzione a Qiddiya City, in Arabia Saudita, quindi si può presumere che il parco sarà molto simile, se non quasi completamente specchiato.

Secondo un consulente di Macron, il progetto è nato da una discussione tra Macron e il Principe Ereditario nel dicembre 2024, quando hanno scoperto la loro "passione condivisa" per il manga, "e in particolare per Dragon Ball Z" (tramite France24).

Quel parco a tema Dragon Ball in Arabia Saudita è stato annunciato come "l'unico parco a tema Dragon Ball al mondo!" nel marzo 2024, ma non sarà più così quando il parco francese Dragon Ball aprirà vicino a Parigi, creando una seria competizione per Disneyland Paris...