Torero portoghese incornato a morte da un toro di 1.500 libbre nell'arena di Lisbona mentre anche uno spettatore anziano muore mentre guarda

Una notte di festeggiamenti nella storica arena di Campo Pequeno a Lisbona si è trasformata in tragedia quando il 22enne forcado Manuel Maria Trindade è stato fatalmente incornato e scagliato contro il muro da un toro di 1.500 libbre di fronte a una folla inorridita.

Il giovane torero, seguendo le orme del padre come parte della troupe di São Manços, tentò una tradizionale pega de cara (afferrare il toro per le corna) quando l'animale infuriato lo sollevò in alto e lo schiantò contro la barriera di legno.

I paramedici lo hanno curato all'interno del ring prima che fosse portato d'urgenza all'ospedale São José e messo in coma indotto. Tuttavia, è morto nel giro di 24 ore il 23 agosto, a seguito di un catastrofico trauma cranico e di un arresto cardiorespiratorio.

Poi, la tragedia si è aggravata quando anche il 73enne Vasco Morais Batista, un chirurgo che osservava da una scatola, è crollato nel caos. In seguito è stato dichiarato morto per un aneurisma aortico all'ospedale Santa Maria. Ore dopo, il tragico momento è diventato virale online.

La corrida portoghese, a differenza della sua controparte spagnola, risparmia agli animali l'esecuzione all'interno dell'arena, ma la tradizione rimane un rito pericoloso, in cui forcados disarmati affrontano le bestie con nient'altro che i loro corpi. Per Trindade, è stata sia eredità che passione.