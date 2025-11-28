Tormented Souls II supera le 100.000 copie in un mese

Pur non essendo numeri da milioni di dollari da titoli, PQube e Dual Effect sono molto soddisfatti di Tormented Souls II, il sequel del celebre titolo horror/puzzle atmosferico con protagonista l'eroina Caroline Walker.

In un comunicato stampa lo studio e l'editore hanno confermato che sono state vendute più di 100.000 copie del gioco, mentre sono state raggiunte 250.000 whishlist. Un buon tasso di conversione in vendite per il gioco.

"Dopo il successo del primo gioco, avevamo grandi speranze per il sequel - soprattutto considerando l'incredibile lavoro che Dual Effect ha messo nel creare un seguito così forte", ha detto Andy Pearson, Chief Marketing Officer di PQube. "Siamo rimasti sbalorditi dalla ricezione. Stiamo anche lavorando a nuovi contenuti entusiasmanti e avremo novità tra qualche settimana... Quindi tieni gli occhi aperti... "

Tormented Souls II è ora disponibile su Steam ed Epic Games Store su PC, oltre che su Xbox Series e PlayStation 5. L'hai già provato?