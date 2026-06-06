Torna nel mondo di Trine questo settembre, nel sesto gioco noto come Together in Time
Un'epica avventura platform fantastica ti attende ancora una volta nel prossimo capitolo della saga più ampia.
Sono passati alcuni anni da quando Trine 5: A Clockwork Conspiracy è arrivato su PC e console, ma già la gente di Frozenbyte è pronta a trasportarci di nuovo nel regno fantastico e magico in un nuovo capitolo della saga più ampia.
Conosciuto come Trine 6: Together in Time, il gioco è stato appena presentato durante la trasmissione del Day of the Devs, dove abbiamo potuto scoprire cosa intende offrire ai giocatori e anche quando il gioco verrà lanciato su PC e console.
Per i fan di Trine che si chiedono come questo progetto amplierà la narrazione, la sinossi aggiunge: "In un angolo remoto del Regno, due giovani intraprendenti, Moira e Adrius, si trovano in difficoltà quando un colpo va storto, legando accidentalmente il loro destino a quello dei più grandi eroi del regno. Ora, insieme ad Amadeus, Zoya e Pontius, il gruppo improbabile deve attraversare paesaggi fantasy pericolosi e superare sfide crescenti per ripristinare una potente magia andata fuori controllo prima che un pericoloso stregone si avvicini per riconquistare ciò che è suo."
Progettato per essere giocato in solitaria o in cooperativa fino a quattro giocatori, Trine 6 offrirà più enigmi ambientali caratteristici della serie e li unisce a una nuova meccanica principale chiamata Time-Slow, che permette ai giocatori di avere più controllo quando ne hanno più bisogno.
Possiamo anche aspettarci combattimenti dinamici, tanti segreti da cacciare, cinque eroi unici da interpretare e composti da volti familiari, come Amadeus il Mago, Zoya la Ladra, Ponzio il Cavaliere, Moira l'Acrobata e Adrius lo Scudiero. Frozenbyte considera persino il gioco come il "posto perfetto per i nuovi giocatori per entrare nella serie" pur essendo gratificante e coinvolgente anche per i fan veterani.
Per quanto riguarda la data di lancio e le piattaforme, Trine 6: Together in Time debutterà su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2 il 25 settembre. Puoi vedere il trailer di annuncio del gioco qui sotto, insieme a una miriade di immagini.