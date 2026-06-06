Torna nel mondo di Trine questo settembre, nel sesto gioco noto come Together in Time

Sono passati alcuni anni da quando Trine 5: A Clockwork Conspiracy è arrivato su PC e console, ma già la gente di Frozenbyte è pronta a trasportarci di nuovo nel regno fantastico e magico in un nuovo capitolo della saga più ampia.

Conosciuto come Trine 6: Together in Time, il gioco è stato appena presentato durante la trasmissione del Day of the Devs, dove abbiamo potuto scoprire cosa intende offrire ai giocatori e anche quando il gioco verrà lanciato su PC e console.

Per i fan di Trine che si chiedono come questo progetto amplierà la narrazione, la sinossi aggiunge: "In un angolo remoto del Regno, due giovani intraprendenti, Moira e Adrius, si trovano in difficoltà quando un colpo va storto, legando accidentalmente il loro destino a quello dei più grandi eroi del regno. Ora, insieme ad Amadeus, Zoya e Pontius, il gruppo improbabile deve attraversare paesaggi fantasy pericolosi e superare sfide crescenti per ripristinare una potente magia andata fuori controllo prima che un pericoloso stregone si avvicini per riconquistare ciò che è suo."

Progettato per essere giocato in solitaria o in cooperativa fino a quattro giocatori, Trine 6 offrirà più enigmi ambientali caratteristici della serie e li unisce a una nuova meccanica principale chiamata Time-Slow, che permette ai giocatori di avere più controllo quando ne hanno più bisogno.

Possiamo anche aspettarci combattimenti dinamici, tanti segreti da cacciare, cinque eroi unici da interpretare e composti da volti familiari, come Amadeus il Mago, Zoya la Ladra, Ponzio il Cavaliere, Moira l'Acrobata e Adrius lo Scudiero. Frozenbyte considera persino il gioco come il "posto perfetto per i nuovi giocatori per entrare nella serie" pur essendo gratificante e coinvolgente anche per i fan veterani.

Per quanto riguarda la data di lancio e le piattaforme, Trine 6: Together in Time debutterà su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2 il 25 settembre. Puoi vedere il trailer di annuncio del gioco qui sotto, insieme a una miriade di immagini.