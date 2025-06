Torna Time Crisis - Con pistole leggere AI in una mini console via Kickstarter

HQ

I giochi con armi leggere come Time Crisis erano estremamente popolari all'epoca, sia nelle sale giochi che a casa. Ma una volta che gli eleganti televisori moderni hanno sostituito i vecchi schermi CRT, le classiche pistole luminose hanno smesso di funzionare. Per cambiare le cose, l'azienda giapponese Tassei Denki ha collaborato con Bandai Namco per sviluppare una mini console compatta con pistole leggere, finanziata tramite Kickstarter.

La minuscola console si collega alla TV tramite HDMI o USB-C e le pistole sono dotate di intelligenza artificiale autocalibrante che funziona indipendentemente dal tipo di schermo, dalle dimensioni o dalle condizioni di illuminazione. Includono anche il feedback delle vibrazioni, ma mancano del classico meccanismo di scorrimento, qualcosa che ai puristi potrebbe mancare, ma considerando il prezzo (12.500 Yen), è un compromesso comprensibile.

La campagna Kickstarter ha già raggiunto il suo obiettivo e, se la sostieni, ti verrà garantita una copia del gioco originale completo Time Crisis. Aggiungi un po' di soldi in più e puoi anche ottenere classici come Steel Gunner e Point Blank inclusi.

Così... Questo ti tenta? E quale gioco di armi leggere della vecchia scuola è il tuo preferito di tutti i tempi?