Tornano due classici ritmici senza tempo: Patapon 1+2 Replay arriva a luglio

Non c'è dubbio che se Nintendo sta dicendo addio alle uscite sull'attuale Nintendo Switch, lo sta facendo con stile e con una standing ovation. Hanno appena annunciato che due titoli classici molto amati della vecchia PSP riceveranno versioni rimasterizzate per la console Nintendo. Questi sono i primi due giochi Patapon, che arrivano in un unico pacchetto chiamato Patapon 1+2 Replay.

Sviluppati da Bandai Namco, questi giochi ritmici ci hanno incoraggiato a guidare un esercito di creature curiose chiamate Patapon, suonando un tamburo con un certo ritmo per guidarle e premendo diversi pulsanti per dare comandi diversi.

È stato davvero intelligente e sono stati giochi molto amati che hanno persino avuto il loro recente omaggio in Astro Bot, quindi siamo lieti di giocare di nuovo al ritmo di Pat-Pat-Pat-Pon. Dai un'occhiata al trailer qui sotto. Patapon 1+2 Replay arriverà su Nintendo Switch l'11 luglio 2025.