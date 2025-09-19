Tornare ai pesi piuma? McGregor pesa 145 libbre, rivela Dana White

HQ

Conor McGregor, l'ex campione dei pesi leggeri UFC che una volta sfoggiava un fisico "mostruoso" di 190 libbre, potrebbe tornare ai pesi piuma, secondo il presidente UFC Dana White.

Parlando con Logan Paul su Impaulsive, White ha confermato di essere stato in costante contatto con McGregor e ha rivelato che la star irlandese sta camminando a 145 libbre, ben prima di qualsiasi taglio di peso per un potenziale ritorno in UFC.

"Perché hai intenzione di combattere contro Conor? Pesa 145, 155 libbre", ha detto White, respingendo il suggerimento di Paul di un incontro. McGregor non combatte da oltre quattro anni, ma nei pesi piuma potrebbe affrontare avversari molto più piccoli di 6'2" Paul, il cui peso supera le 200 libbre.

Mentre il ritorno di McGregor rimane non confermato, i fan stanno già speculando su un potenziale ritorno alla Casa Bianca UFC e su chi potrebbe affrontarlo nel 2026, supponendo che il ritorno sia reale. Come sempre, gli aggiornamenti di Dana White lasciano tante domande quante risposte.