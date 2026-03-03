Torneo ATP Challenger evacuato negli Emirati Arabi Uniti con esplosioni udite in lontananza

HQ

Il conflitto in Medio Oriente ha causato interruzioni in molte competizioni sportive, come la cancellazione delle partite di calcio e il timore di sospensioni delle gare di Formula 1 in Bahrain e Arabia Saudita. Anche gli Emirati Arabi Uniti furono colpiti da esplosioni dovute a attacchi aerei iraniani... causando la sospensione di un torneo di tennis Challenger a Fujairah.

Le immagini mostravano come i giocatori e gli ufficiali lasciassero il campo da tennis correndo dopo che si udirono esplosioni in lontananza. Tutti sono stati evacuati dal sito senza incidenti segnalati. Le telecamere catturavano persino le immagini inquietanti dei campi da tennis completamente vuoti, con la grafica dei tabelloni ancora presente nell'immagine.

Il conflitto ha anche portato alcuni giocatori bloccati a Dubai, tra cui il recente campione e finalista di Dubai Daniil Medvedev e Tallon Griekspoor, oltre a Holger Rune, che si sta riprendendo in Qatar da un infortunio. "L'ATP sta monitorando da vicino la situazione in evoluzione in Medio Oriente e mantiene un contatto regolare con i nostri giocatori, i loro team di supporto e le autorità locali competenti", ha dichiarato ATP in una dichiarazione a Reuters.

Coloro che sono ancora intrappolati in quei paesi vengono ospitati negli hotel ufficiali del torneo. Alcuni sono programmati per giocare questa settimana a Indian Wells, ma potrebbero non arrivare in tempo prima delle prime partite del weekend, nel caso dei testa di serie Medvedev e Rublev.