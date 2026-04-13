Torneo play-in NBA: come funziona, calendario di questa settimana

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La post-season NBA inizia domani martedì 14 aprile con il torneo play-in, una mini-competizione prima dei play-off disputata tra le squadre che si sono classificate dal settimo al decimo posto nella stagione regolare, con due posti disponibili per i play-off in ciascuna conference in palio.

L'ultima serata della stagione regolare si è conclusa con Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder che hanno conquistato le teste di serie numero uno nell'Est e nell'Ovest, seguite da Boston Celtics e San Antonio Spurs. Le squadre per il play-in erano già state decise pochi giorni prima delle partite finali, ma l'ordine è molto importante poiché le squadre che si classificano 7ª e 8ª dovranno giocare solo una partita per qualificarsi ai play-off, mentre la 9ª e la 10ª dovranno vincere due partite:

Conferenza Ovest:



7. Phoenix Suns



8. Portland Trail Blazers



9. Los Angeles Clippers



10. Golden State Warriors



Conferenza Est:



7. Philadelphia 76ers



8. Orlando Magic



9. Charlotte Hornets



10. Miami Heat



Come funziona il torneo play-in NBA

Il torneo play-in si svolge tra martedì 14 aprile (già mercoledì in ora europea) e venerdì 17 aprile. Le squadre classificate settima e ottava giocano la prima partita, e il vincitore si qualifica automaticamente per i play-off al settimo posto. Il perdente di quella partita avrà un'altra occasione, contro l'altra "semifinale" vincente tra la nona e la decima squadra.

Questo è il calendario del torneo play-in 2026:

Conferenza Ovest:



Suns (7) vs. Trail Blazers (8): 15 aprile, 16:00 CEST, 3:00 BST



Clippers (9) vs. Warriors (10): 16 aprile, 16:00 CEST, 15:00 BST



Finale: 18 aprile, 16:00 CEST, 15:00 BST



Conferenza Est:



76ers (7) vs. Magic (8): 16 aprile, 13:30 CEST, 00:30 BST



Hornets (9) vs. Heat (10): 15 aprile, 13:30 CEST, 00:30 BST



Finale: 18 aprile, 13:30 CEST, 00:30 BST



Dopo di ciò, i play-off inizieranno sabato 18 aprile, con le prime partite programmate tra Cavaliers e Raptors, Nuggets contro Timberwolves, Lakers contro Rockets e Knicks contro Hawks.