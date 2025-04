Torniamo a Cyrodil in Oblivion: Remastered su GR Live di oggi

HQ

Dopo settimane di voci di corridoio che indicavano un remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion, ieri abbiamo finalmente ricevuto la conferma ufficiale, insieme al lancio del gioco, che è stata una piacevole sorpresa per molti che da allora sono saltati a dare un'occhiata alla nuova grafica, al gameplay e altro ancora.

Lo faremo più tardi nel GR Live di oggi, dove inizieremo una nuova avventura nei vecchi ritrovi di Cyrodil. Se non hai ancora deciso di acquistare la rimasterizzazione per te stesso, o vuoi semplicemente passare il tempo e guardare qualcuno che viene sgridato dalle guardie locali, puoi trovarci sulla solita homepage di GR Live, così come sui nostri canali YouTube, Facebook e Twitch.

Trasmetteremo in streaming a partire dal consueto orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, quindi tenete gli occhi aperti se volete salire. Inoltre, tieni d'occhio la tua pagina Gamereactor locale per le nostre prossime impressioni su Oblivion Remaster.