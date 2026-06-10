Torniamo a Destiny 2 per l'ultima volta nel GR Live di oggi
L'ultimo aggiornamento per il gioco di lunga data di Bungie è arrivato e celebriamo l'occasione tornando al progetto per l'ultima volta.
È finalmente arrivato il giorno di iniziare a dire addio a Destiny 2. Sebbene i server rimarranno attivi ancora a lungo, Bungie non introdurrà più nuovi contenuti nella sua longeva epopea fantascientifica, poiché ora è ufficialmente arrivato il grande aggiornamento Moments of Triumph.
È un aggiornamento enorme che ha portato una marea di contenuti davvero entusiasmanti al gioco, quasi come se agli sviluppatori di Bungie fosse stata data carta bianca per fare ciò che vogliono con il progetto, dato che questo aggiornamento gratuito e finale porta le seguenti aggiunte/modifiche a Destiny 2.
- Il ritorno del regista
- Aggiornamenti sulla destinazione e sulle pattuglie
- Destinazioni distorte
- Ristrutturazione del Portale
- Gambit di Elevazione
- Rotazioni della playlist di Crucible
- Più pesanti e più metallici
- Il ritorno della Sparrow Racing League
- Aggiornamento del Livello dell'Arma
- Catalizzatori di Armi Esotiche
- Potenziamento della creazione di armi
- Aggiornamenti del Sandbox delle Armi
- Artefatti e Anti-Campione
- Aggiornamenti dei fornitori
- Attune Anywhere
- Aggiornamento della squadra d'assalto PvP
- Aggiornamento Pantheon & RAD
- Cosmetici, Engrammi Luminosi, Polvere Brillante e Ornamenti di Armatura Esotica Espansa
- Anteprima delle abilità
- Anteprima dell'armatura
- Ricompense del Monumento del Trionfo
- Destiny 2: La Collezione
- Note della patch 9.7.0
Tenendo tutto questo a mente, nel GR Live di oggi, ospiterò e tornerò su Destiny 2 per quella che sarà sicuramente l'ultima volta. Esatto, dalle 16:00 BST/17:00 CEST, tornerò nel gioco d'azione di Bungie, rimetterò nei panni di un Guardiano che ha quasi 12 anni (dopo essere stato creato in Destiny 1), e passerò un po' di tempo a saccheggiare, sparare e semplicemente ad apprezzare il gioco che è stato. Non dimenticate di unirvi a me tramite la homepage di GR Live per un'ora di divertimento nosocomico.