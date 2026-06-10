Torniamo a Destiny 2 per l'ultima volta nel GR Live di oggi

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È finalmente arrivato il giorno di iniziare a dire addio a Destiny 2. Sebbene i server rimarranno attivi ancora a lungo, Bungie non introdurrà più nuovi contenuti nella sua longeva epopea fantascientifica, poiché ora è ufficialmente arrivato il grande aggiornamento Moments of Triumph.

È un aggiornamento enorme che ha portato una marea di contenuti davvero entusiasmanti al gioco, quasi come se agli sviluppatori di Bungie fosse stata data carta bianca per fare ciò che vogliono con il progetto, dato che questo aggiornamento gratuito e finale porta le seguenti aggiunte/modifiche a Destiny 2.



Il ritorno del regista



Aggiornamenti sulla destinazione e sulle pattuglie



Destinazioni distorte



Ristrutturazione del Portale



Gambit di Elevazione



Rotazioni della playlist di Crucible



Più pesanti e più metallici



Il ritorno della Sparrow Racing League



Aggiornamento del Livello dell'Arma



Catalizzatori di Armi Esotiche



Potenziamento della creazione di armi



Aggiornamenti del Sandbox delle Armi



Artefatti e Anti-Campione



Aggiornamenti dei fornitori



Attune Anywhere



Aggiornamento della squadra d'assalto PvP



Aggiornamento Pantheon & RAD



Cosmetici, Engrammi Luminosi, Polvere Brillante e Ornamenti di Armatura Esotica Espansa



Anteprima delle abilità



Anteprima dell'armatura



Ricompense del Monumento del Trionfo



Destiny 2: La Collezione



Note della patch 9.7.0



Tenendo tutto questo a mente, nel GR Live di oggi, ospiterò e tornerò su Destiny 2 per quella che sarà sicuramente l'ultima volta. Esatto, dalle 16:00 BST/17:00 CEST, tornerò nel gioco d'azione di Bungie, rimetterò nei panni di un Guardiano che ha quasi 12 anni (dopo essere stato creato in Destiny 1), e passerò un po' di tempo a saccheggiare, sparare e semplicemente ad apprezzare il gioco che è stato. Non dimenticate di unirvi a me tramite la homepage di GR Live per un'ora di divertimento nosocomico.