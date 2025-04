Torniamo a Towerborne su GR Live di oggi

HQ

Stiamo continuando il batch di flussi GR Live di questa settimana rivolgendo la nostra attenzione al titolo dell'azione Stoic Towerborne. Questa settimana, il gioco ha visto un massiccio afflusso di contenuti come parte del suo sesto aggiornamento in accesso anticipato, il tutto mentre il gioco ha fatto il suo arrivo anche su console Xbox Series X/S come parte del programma Game Preview.

Con questo in mente, darò un'occhiata a un'ora di Towerborne ancora una volta sul GR Live di oggi, il tutto a partire dall'orario tipico delle 16:00 BST / 17:00 CEST e dalla homepage di GR Live. Assicurati di fare un salto per un assaggio del gioco e per vedere come si è espanso ed è stato migliorato nel mese dal suo debutto iniziale su PC.

Per quanto riguarda ciò che Update 6: Class Mastery aggiunge, un articolo di panoramica spiega: "Preparati a immergerti nella personalizzazione delle classi con il nuovo sistema di abilità di classe, esplora una mappa del mondo reinventata, vai a caccia di nuovi potenti bottini leggendari, adattati alla nuova meccanica di guarigione Fiaschetta del Riparatore, connettiti con gli amici su più piattaforme, dai un'occhiata al nuovissimo negozio e partecipa all'evento Golden Week a tempo limitato!

"Per quanto riguarda il gameplay, siamo orgogliosi di fare un enorme passo avanti nella nostra visione di un nuovo tipo di looter brawler... Le nuove abilità di classe portano la personalizzazione e la rigiocabilità in primo piano, migliorando le tue scelte di stile di gioco personali e dando alla tua squadra ancora più modi per abbattere quelle fastidiose bestie oltre il Campanile.