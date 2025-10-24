Toronto Ultra cambia nome in Toronto KOI e rivela il roster CDL 2026

HQ

Se non sei stato al passo con gli imbrogli dell'offseason, potresti ritrovarti un po' perso e disorientato quando il Call of Duty League tornerà presumibilmente a dicembre. Negli ultimi mesi, diverse squadre hanno cambiato nome e persino trasferito, con Atlanta Faze che si è spostato e cambiato per diventare FaZe Vegas, Las Vegas Falcons che è diventato Riyadh Falcons e Minnesota Rokkr che è diventato G2 Minnesota. Ci sono anche teaser che suggeriscono che i guerrilla di Los Angeles potrebbero presto avere un aspetto un po' diverso...

Oltre a questo, ora Toronto Ultra ha svelato un rebranding con la squadra che ora sarà conosciuta come Toronto KOI. Questo è l'ultimo tentativo di vedere il franchising CDL più strettamente associato alla sua organizzazione madre.

Come parte di questo cambiamento, è stato confermato anche il roster della squadra per la stagione 2026 CDL. I giocatori che rappresenteranno il KOI sono i seguenti.



Ronald "Abe" Abraham



Tobias "CleanX" Juul Jønsson



Jamie "Insight" Craven



Joseph "JoeDeceives" Romero



José "ReeaL" Manuel Fernández



Joseph "Joee" Pinnington nel ruolo dell'assistente allenatore



Ryan "Flux" Oldfield nel ruolo dell'allenatore strategico



Come pensi che se la caverà questa squadra nella prossima stagione CDL ?