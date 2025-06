Total War inizia le celebrazioni del 25° anniversario ad agosto

HQ

Se sei un fan della strategia, probabilmente hai sentito parlare e giocato a un gioco Total War. Per alcuni, l'amore per le grandi battaglie di Total War è iniziato con Shogun: Total War, mentre altri invece sono stati attratti dall'epica fantasia di Total War: Warhammer.

Comunque tu sia entrato in Total War, Creative Assembly e Sega sta pianificando di mettere su uno spettacolo per tutti i fan questo dicembre con uno Showcase per il 25° anniversario. Come da annuncio ufficiale delle celebrazioni del 25° anniversario, lo showcase presenterà annunci di nuovi giochi e contenuti sia per i fan della storia che per quelli del fantasy, e commenti dei team di sviluppo su come plasmare il futuro di Total War.

Inoltre, il calcio d'inizio per i festeggiamenti per il 25° anniversario si terrà ad agosto, con approfondimenti dietro le quinte e commenti sui titoli che hanno plasmato questo franchise strategico di lunga data. Ci saranno anche streaming, interviste e, naturalmente, vendite dei giochi.

"Siamo onorati e onorati di essere uno dei pochi videogiochi che hanno la possibilità di celebrare un traguardo così grande, e vogliamo ringraziare i colleghi passati e presenti, così come i nostri fan per tutto il supporto", ha dichiarato Roger Collum, vicepresidente di Total War. "Il 2025 segna una nuova entusiasmante era per il franchise mentre riveliamo cosa c'è in serbo per Total War, E non vediamo l'ora di festeggiare tutto l'anno con tutti".

Cosa sperate di vedere annunciato al Total War Anniversary Showcase?