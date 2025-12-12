Total War: Warhammer 40,000 annunciato ai Game Awards di stasera

Sapevamo dallo stream di celebrazione di Total War di Creative Assembly che sarebbe arrivato un grande annuncio ai Game Awards. Alcuni fan si aspettavano che fosse una rivelazione di Total War: Star Wars, ma invece i fan di Warhammer stanno ricevendo un nuovo gioco di strategia espansivo dedicato al futuro oscuro e lontano.

Total War: Warhammer 40,000 è stato ufficialmente presentato come parte dei Game Awards. Sostituiamo spade e stregoneria con bolter e bazooka, mentre Total War affronta la sua prima ambientazione fantascientifica. Ci sono molte domande a cui rispondere, tanti nuovi elementi e, sebbene il trailer di presentazione sembri promettente, dovremo aspettare e vedere come si svilupperà Total War: Warhammer 40,000.

Ai Game Awards, David Harbour, famoso per Stranger Things e MCU, ha presentato il gioco, rivelando il suo coinvolgimento e un trailer cinematografico. Il trailer mostrava una grande battaglia tra Space Marine e Orki. Carri armati, fanteria e altri si scontrano, con un Gargant che distrugge un Vindicator prima che un attacco orbitale lo distrugga. Alla fine del trailer facciamo lo zoom out per vedere la galassia nel suo insieme, prima di passare a un'anteprima del gameplay.

È sicuramente un'impresa enorme, ma Total War: Warhammer 40,000 sembra in qualche modo inevitabile considerando la popolarità dell'ambientazione e il successo dei giochi Total War: Warhammer in passato. Forse un giorno i fan di Age of Sigmar potranno avere il loro gioco di strategia ampio, eh?