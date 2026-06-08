Total War: Warhammer 40,000 per ottenere la beta chiusa più avanti quest'anno

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I fan di Warhammer e RTS stanno mangiando molto, molto bene ultimamente. Total War porta le sue campagne epiche e le battaglie su larga scala nell'universo di Warhammer 40.000, e King Art Games riporta Warhammer 40.000: Dawn of War nella sua quarta edizione questo settembre. Entrambi i giochi sembrano portare un tipo di battaglia separato nel lontano futuro grimdark, con Total War: Warhammer 40,000 che ci ha recentemente dato una buona panoramica del gameplay.

Al PC Gaming Show, Creative Assembly ci ha guidato in gran parte di come Total War: Warhammer 40,000. Il gioco ha un po' più di incentrato sulla narrazione rispetto ai precedenti Total War, e la tua campagna può essere influenzata dalle tue decisioni nella storia tanto quanto dalle battaglie che combatterai. Anche se giochiamo con la stessa fazione, più campagne possono finire in modi completamente diversi grazie a questo nuovo focus sulla narrazione.

Potremo provarlo con i nostri occhi quando la closed beta uscirà più avanti quest'anno. Non abbiamo avuto una data di uscita esatta per la beta, né una finestra di rilascio per il gioco nel suo complesso, ma questo potrebbe arrivare a tempo debito. In questo momento, siamo entusiasti di vedere più di questo combattimento, su una scala che Total War non aveva mai garantito prima. Le iscrizioni sono aperte per gli interessi in beta chiusa e puoi registrarti qui per saperne di più.