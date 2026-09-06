Total War: Warhammer 40,000 permetteranno comunque tattiche banali, purché siano divertenti

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Total War è una serie nota per creare battaglie epiche, e anche per essere incredibilmente poco cinematografiche a seconda di come il giocatore le affronta. Sfruttando certe meccaniche o creando determinati tipi di eserciti, è possibile ingannare il gioco vincendo essenzialmente con quelle che si potrebbero definire tattiche meno onorevoli. Total War: Warhammer 40,000 sta portando alcune modifiche a certe opzioni cheese nel gioco, come rielaborare il funzionamento dei rinforzi grazie alle riserve strategiche, ma lo sviluppatore Creative Assembly non sta cercando di eliminare del tutto il gioco da cheese.

"Qui è dove Total War è così divertente perché penso che a volte le cose possano risultare strucche, ma è quasi come se facciamo le cose nel modo giusto e rappresentiamo le cose in modo autentico," ha spiegato Dave Petry, il battle product owner in un'intervista a Gamereactor a Gamescom.

Ha aggiunto che ogni volta che CA esamina un problema, prima deve analizzare se fosse formaggio o meno, e se fosse "formaggio cattivo", perché come dice Petry "c'è formaggio delizioso là fuori." Da lì, il problema viene suddiviso e analizzato se sia qualcosa che ha aggiunto un po' di divertimento al gioco o se è un aspetto degenerativo del gameplay. Inoltre, c'è la questione se il formaggio rappresenti autenticamente ciò che Creative Assembly rappresenta nel gioco. Ad esempio, se una certa tattica fa sminuire l'armatura degli Space Marine come carta da armi di basso livello, potrebbe non essere qualcosa che CA vuole mostrare.

Se vuoi sentire di più su tutte le meraviglie tecniche che hanno reso Total War: Warhammer 40,000 ciò che sta diventando, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto. Inoltre, qui abbiamo le nostre impressioni in anteprima.