Total War: Warhammer 40,000 va a tutto Battlefield con ambienti distruttibili

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Total War: Warhammer 40,000 sembra essere un nuovo standard del gioco di grande strategia fantascientifico. A differenza dei giochi fantasy di Total War: Warhammer, qui non avremo una trilogia. Solo un gioco, che si espanderà per riempire una galassia di conflitti. Per rendere tutto ciò ancora più realistico, non solo potremo distruggere unità nemiche, ma anche distruggere intere porzioni di terra se lo vogliamo.

Questo è stato rivelato ieri nel nuovo stream di Total War: Show & Tell (grazie, PC Gamer), in cui Creative Assembly ha mostrato che puoi eliminare i dettagli ambientali se non ti piacciono. Foreste, edifici, coperture nemiche, tutto può essere eliminato tramite bombardamenti e altre forme di ordigni pesanti se vuoi sfruttare al massimo le armi potenziate del grimdark e lontano futuro.

Il product owner di Battle, Dave Petry, ha detto che non dobbiamo preoccuparci che l'intera mappa diventi una tabula rasa. "Essendo completamente chiari, non tutto è assolutamente distruttibile. Abbiamo mantenuto tutto in aree dove funziona davvero, ha senso e sembra che possa aggiungere profondità." Mentre la telecamera scorre su una zona di guerra tra città alveare e con molti angoli ripidi e architettura gotica, lui dice: "Stiamo affrontando un universo pieno di armi davvero potenti ma a fuoco piatto, quindi la copertura diventa incredibilmente, incredibilmente importante."

Total War: Warhammer 40,000 non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe averne una presto. Abbiamo l'evento Warhammer Skulls che probabilmente tornerà a maggio, e il Summer Game Fest in arrivo.