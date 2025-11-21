Total War: Warhammer e i possessori di Warhammer II otterranno Immortal Empires gratis il mese prossimo

HQ

Total War e Creative Assembly regaleranno un grande regalo ai fan all'inizio del prossimo mese, poiché Total War: Warhammer e i possessori di Warhammer II avranno accesso alla campagna Immortal Empires da Warhammer III, oltre al suo prologo Lost God.

Come spiegato in un post su Steam, non è necessario fare nulla per vedere questo regalo inserito nella tua libreria, e i possessori dei giochi precedenti su PC avranno semplicemente Total War: Warhammer III aggiunto alle loro librerie dal 4 dicembre. Immortal Empires è fondamentalmente il modo principale in cui molte persone giocano Total War: Warhammer III, perché dà ai giocatori accesso all'intera mappa, dove possono combattere ogni fazione introdotta finora, oltre a costruire imperi vasti.

Se possiedi Total War: Warhammer III, nulla cambierà per te. Se non lo fai, allora la campagna e il prologo saranno tutto ciò a cui avrai accesso. Non otterrai la campagna iniziale del gioco base, Realm of Chaos, né potrai giocare con i lord leggendari inclusi in Warhammer III a meno che tu non paghi un pacchetto di potenziamento. Qualunque versione del gioco possiedi, però, puoi comprare DLC per Immortal Empires per aggiungere altre campagne.