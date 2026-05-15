Total War: Warhammer III mostra i Guerrieri Tigre in azione in un nuovo trailer della fazione

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Proprio quando pensi di aver visto tutto, Creative Assembly si allea con Games Workshop per sviluppare un nuovo lore di Warhammer, aggiungendo una nuova razza di persone al Vecchio Mondo con i Tiger Warriors. Questi feroci combattenti felini non sono un'intera fazione a sé stante, ma rappresentano un'aggiunta importante al roster Cathayano.

Nel nuovo trailer panoramica delle fazioni, vediamo Bhashiva e i suoi Guerrieri Tigre in azione. L'unità Guerriero Tigre si presenta in tre varianti. La versione base impugna due asce, mentre i Guerrieri Tigre Stalker hanno dischi da lancio, e i Guerrieri Tigre Artiglio di Ferro hanno grandi armi ad asta guandao. Oltre al leggendario Signore Bhashiva, abbiamo anche un speciale Guerriero Tigre, il signore Sawai, che si comporta come una versione meno potente della Tigre Bianca stessa. Per un eroe unico, abbiamo il mago corpo a corpo Clawspeaker, che può usare i venti di Bestie, Vita e Ombre.

Dai un'occhiata al trailer per vedere un po' di gameplay di Tiger Warrior e tieni gli occhi aperti per il nuovo pacchetto Legendary Lord, che arriverà il 21 maggio. Lo stesso giorno della presentazione di Warhammer Skulls, dove vedremo un sacco di altri annunci interessanti su Warhammer.