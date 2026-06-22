Toto Wolff ammette che potrebbero dover "ricalibrare" affinché Antonelli e Russell possano collaborare contro Hamilton

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Il campionato di Formula 1 2026 è stato dominato dalla Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli che ha vinto cinque gare di fila e George Russell che lo segue da vicino. Ma ultimamente, un Lewis Hamilton rinorato ha finalmente vinto il suo primo Gran Premio dal 2024 e il primo con la Ferrari, proprio mentre Antonelli si ritirava dalla gara. Questo rende Hamilton un serio contendente in F1 e una minaccia per Antonelli.

Il giovane italiano è ancora in vantaggio di 41 punti su Hamilton, ma Hamilton ha già superato Russell, nove punti avanti. E entrambi i piloti Mercedes si sono già affrontati in duelli che avvantaggiano i piloti di squadre rivali.

In questa situazione, il team principal Mercedes Toto Wolff ha detto che potrebbero dover "ricalibrare" per unirsi contro Hamilton. "C'è una terza parte che ora si sta coinvolgendo nella lotta per il campionato, costruttore e pilota. E a questo proposito, discuteremo internamente con i due piloti come vogliamo gestire una situazione in cui rischiamo di rallentarci a vicenda", ha detto Wolff, tramite Sky Sports. "Penso che non sarà un problema. Forse dobbiamo ricalibrare."

Wolff ha detto che Mercedes è felice di lasciarli competere liberamente "purché ci sia rispetto" senza troppe regole, ma devono cercare di gestire una situazione in cui entrambi i piloti lottano per la vittoria e anche a rischio di perderla, "sempre totalmente trasparenti per l'interesse della squadra".