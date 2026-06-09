Toto Wolff aveva sentimenti contrastanti quando ha conquistato il premio dopo la vittoria di Antonelli a Monaco

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Il team principal di Formula 1 Mercedes, Toto Wolff, ha fatto una rara apparizione sul podio del Gran Premio di Monaco lo scorso weekend per celebrare la vittoria del suo pilota Andrea Kimi Antonelli, la quinta vittoria consecutiva in un Gran Premio, che lo pone in cima al campionato con 156 punti, davanti a Lewis Hamilton, 90, e il suo compagno di squadra George Russell, 88 punti.

Le regole della F1 richiedono che un rappresentante del pilota vincitore del Gran Premio sia presente alla cerimonia per riscuotere un premio a nome del costruttore, e Wolff era passato dieci anni senza farlo... "perché è sempre difficile bilanciare tra un lato del garage felice e l'altro no", come ha spiegato il CEO del team Mercedes F1 su Sky Sports.

Poiché il membro che avrebbe dovuto farlo era già andato via, Wolff ha scelto personalmente il premio, ed è qualcosa che genera "sentimenti contrastanti" perché, sebbene la gioia fosse enorme per Antonelli, il più giovane leader di F1 di sempre, il suo compagno di squadra George Russell ha subito un'altra serie di sfortune che lo ha fatto cadere dai punti, senza alcuna colpa da parte sua.

Wolff ha detto che la squadra lo "ha deluso" al GP del Canada, quando la sua unità motore ha avuto un guasto, e anche a Monaco, mentre a Monaco ha subito una penalità per eccesso di velocità in pit lane che la squadra ha aggravato non rispettandola correttamente. "Avrebbe potuto avere un podio se non fosse stato per l'errore di penalità".

Tuttavia, Wolff ha ricordato che la stagione è lunga e che, a questo periodo dell'anno scorso, tutti vedevano Oscar Piastri come campione, e lui ha finito al terzo posto dietro a Verstappen e Norris.