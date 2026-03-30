Tottenham Hotspur e Igor Tudor si separano di comune accordo dopo sette partite, cinque sconfitte

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Il Tottenham Hotspur ha approfittato della pausa internazionale per annunciare la destituzione di Igor Tudor come allenatore ad interim, solo un mese e mezzo dalla nomina dell'ex allenatore della Juventus per il club di Premier League, sostituendo Thomas Frank. Tudor fu al comando solo per sette partite, incluse cinque sconfitte.

L'unica vittoria del Tudor alla guida del Tottenham fu in Champions League contro l'Atlético de Madrid, ma ciò non importò perché persero comunque nel complessivo e furono eliminati nel ritorno degli ottavi di finale. Il Tottenham si trova appena fuori dalla zona retrocessione, al 17º posto, solo un punto davanti al West Ham.

"Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per i loro sforzi nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo anche il lutto che Igor ha recentemente subito e mandiamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile." Secondo la BBC, il club aveva deciso di licenziare l'allenatore dopo la sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest domenica 22 marzo, ma voleva dare a Tudor il tempo di piangere la morte del padre.

Le prime voci indicano Roberto de Zerbi come nuovo allenatore permanente. Mauricio Pochettino sarebbe la scelta ideale dato il suo passato al club, ma al momento rimane impegnato nella nazionale statunitense in vista della Coppa del Mondo.