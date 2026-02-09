Tottenham Hotspur "nella lotta contro la retrocessione" in Premier League

HQ

Il Tottenham Hotspur apre il prossimo turno di Premier League, 26 su 38, con un duello contro il Newcastle martedì alle 19:30 GMT, 20:30 CET. E si trovano in una situazione precaria: quindicesimi in classifica con 29 punti, stessi punti del Leeds United, solo tre posizioni sopra la retrocessione. Gli attuali vincitori di Europa League sono in una striscia di sette partite senza vittorie, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester United lo scorso fine settimana.

Wayne Rooney, ex leggenda del Manchester United e dell'Inghilterra, ha detto al The Wayne Rooney Show ( via BBC) che gli Spurs ora sono in lotta contro la retrocessione, e li ha persino paragonati sfavorevolmente ad altre squadre più basse in classifica. "Il West Ham è in forma, il Nottingham Forest recupera risultati qua e là. Non puoi pensare che non siano in una lotta per la retrocessione dove si trovano. Penso che sicuramente staranno guardando alle spalle."

Al momento, Burnley e Wolves, 19° e 20°, hanno pochissime speranze di salvarsi con 15 e 8 punti. La posizione antepenultima, che comporta anche la retrocessione, è contesa tra West Ham (23 punti), Nottingham Forest (26 punti), Leeds United (29 punti) e Tottenham (29 punti). L'unica cosa a favore degli Spurs è la loro media gol superiore, 0, rispetto ai -13 di Nottingham o -17 di West Wam.

La scorsa stagione, il Tottenham ha chiuso in campionato al 17° posto, con 38 punti, in netto contrasto con la fine della stagione 2023/24, quando si è classificato quinto con 66 punti, il che ha permesso loro di accedere in Europa League... e alla fine vincerla.