Tour de France 2026: elenco di tutte le tappe e come guardarla dal vivo (4-26 luglio)
Come guardare il Tour de France 2026 e quali paesi d'Europa lo trasmettono gratuitamente.
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Oggi è uno dei giorni più attesi dell'anno per gli appassionati di ciclismo: la Grand Departa del Tour de France, la gara ciclistica più prestigiosa al mondo, che si svolge per le prossime tre settimane, dal 4 al 26 luglio, e che inizia quest'anno in Spagna: tre tappe in Catalogna, da Barcellona, prima che la gara si sposti in Francia, partendo da Carcassone e terminando come al solito agli Champs-Élysées di Parigi.
Se non vuoi perderti nessuna delle partite, con un duello epico tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, i due principali favoriti, ecco una lista dei commentatori per il Tour de France 2026. Per la prima volta, i fan britannici non potranno seguire la corsa in TV in chiaro, poiché i diritti passeranno a Warner Bros., portandola completamente dietro le piattaforme a pagamento TNT Sports o Discovery+ tramite HBO Max, mentre Channel 5 trasmetterà highlights giornalieri.
La gara sarà trasmessa in TV in chiaro come di consueto in Francia, Belgio, Italia, Spagna e Paesi Bassi. Eurosport e HBO Max lo trasmetteranno anche in molti paesi europei.
Come guardare il Tour de France 2026
- Francia: France Télévisions
- Germania: ARD
- Austria: Servus TV
- Belgio: RTBF
- Belgio: VRT
- Repubblica Ceca: TV Ceca
- Danimarca: DKTV2
- Norvegia: TV2 Norvegia
- Spagna: RTVE
- Irlanda: TG4
- Italia: RAI Sports
- Lussemburgo: RTL
- Paesi Bassi: NOS
- Regno Unito: TNT Sports, HBO Max
- Paese Basco: EITB
- Portogallo: RTP
- Slovacchia: STVR
- Slovenia: RTV Slovenija
- Svizzera: SRG SSR
- Ungheria: MTVA
- Russia: Okko
- Galles: S4C
Tour de France 2026: tutte le tappe
- Tappa 1 (sabato 4 luglio): Barcellona a Barcellona - Cronometraggio a squadre
- Tappa 2 (domenica 5 luglio): Tarragona a Barcellona
- Tappa 3 (lunedì 6 luglio): Granollers a Les Angles
- Fase 4 (mar 7 luglio): Carcassonne a Foix
- Tappa 5 (mercoledì 8 luglio): Lannemezan a Pau
- Tappa 6 (giovedì 9 luglio): Pau a Gavarnie-Gèdre
- Tappa 7 (venerdì 10 luglio): Hagetmau a Bordeaux
- Tappa 8 (sabato 11 luglio): Périgueux a Bergerac
- Fase 9 (domenica 12 luglio): Malemort a Ussel
- Giorno di riposo ---- lun 13 lug
- Tappa 10 (mar 14 luglio): Aurillac a Le Lioran
- Tappa 11 (mercoledì 15 luglio): da Vichy a Nevers
- Tappa 12 (giovedì 16 luglio): Circuito Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône
- Tappa 13 (venerdì 17 luglio): Assegnazione a Belfort
- Tappa 14 (sabato 18 luglio): Mulhouse a Le Markstein
- Tappa 15 (domenica 19 luglio): Champagnole a Plateau de Solaison
- Giorno di riposo ---- lunedì 20 lug
- Tappa 16 (mar 21 luglio): Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains - Cronometro individuale
- Tappa 17 (mercredì 22 luglio): Chambéry a Voiron
- Tappa 18 (giovedì 23 luglio): Voiron a Orcières-Merlette
- Tappa 19 (ven 24 luglio): Gap ad Alpe d'Huez
- Tappa 20 (sabato 25 luglio): Alpe d'Huez a Alpe d'Huez
- Tappa 21 (domenica 26 luglio): Thoiry a Parigi (Champs-Élysées)