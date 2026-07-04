Tour de France 2026: elenco di tutte le tappe e come guardarla dal vivo (4-26 luglio)

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Oggi è uno dei giorni più attesi dell'anno per gli appassionati di ciclismo: la Grand Departa del Tour de France, la gara ciclistica più prestigiosa al mondo, che si svolge per le prossime tre settimane, dal 4 al 26 luglio, e che inizia quest'anno in Spagna: tre tappe in Catalogna, da Barcellona, prima che la gara si sposti in Francia, partendo da Carcassone e terminando come al solito agli Champs-Élysées di Parigi.

Se non vuoi perderti nessuna delle partite, con un duello epico tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, i due principali favoriti, ecco una lista dei commentatori per il Tour de France 2026. Per la prima volta, i fan britannici non potranno seguire la corsa in TV in chiaro, poiché i diritti passeranno a Warner Bros., portandola completamente dietro le piattaforme a pagamento TNT Sports o Discovery+ tramite HBO Max, mentre Channel 5 trasmetterà highlights giornalieri.

La gara sarà trasmessa in TV in chiaro come di consueto in Francia, Belgio, Italia, Spagna e Paesi Bassi. Eurosport e HBO Max lo trasmetteranno anche in molti paesi europei.

Come guardare il Tour de France 2026



Francia: France Télévisions



Germania: ARD



Austria: Servus TV



Belgio: RTBF



Belgio: VRT



Repubblica Ceca: TV Ceca



Danimarca: DKTV2



Norvegia: TV2 Norvegia



Spagna: RTVE



Irlanda: TG4



Italia: RAI Sports



Lussemburgo: RTL



Paesi Bassi: NOS



Regno Unito: TNT Sports, HBO Max



Paese Basco: EITB



Portogallo: RTP



Slovacchia: STVR



Slovenia: RTV Slovenija



Svizzera: SRG SSR



Ungheria: MTVA



Russia: Okko



Galles: S4C



Tour de France 2026: tutte le tappe



Tappa 1 (sabato 4 luglio): Barcellona a Barcellona - Cronometraggio a squadre



Tappa 2 (domenica 5 luglio): Tarragona a Barcellona



Tappa 3 (lunedì 6 luglio): Granollers a Les Angles



Fase 4 (mar 7 luglio): Carcassonne a Foix



Tappa 5 (mercoledì 8 luglio): Lannemezan a Pau



Tappa 6 (giovedì 9 luglio): Pau a Gavarnie-Gèdre



Tappa 7 (venerdì 10 luglio): Hagetmau a Bordeaux



Tappa 8 (sabato 11 luglio): Périgueux a Bergerac



Fase 9 (domenica 12 luglio): Malemort a Ussel



Giorno di riposo ---- lun 13 lug



Tappa 10 (mar 14 luglio): Aurillac a Le Lioran



Tappa 11 (mercoledì 15 luglio): da Vichy a Nevers



Tappa 12 (giovedì 16 luglio): Circuito Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône



Tappa 13 (venerdì 17 luglio): Assegnazione a Belfort



Tappa 14 (sabato 18 luglio): Mulhouse a Le Markstein



Tappa 15 (domenica 19 luglio): Champagnole a Plateau de Solaison



Giorno di riposo ---- lunedì 20 lug



Tappa 16 (mar 21 luglio): Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains - Cronometro individuale



Tappa 17 (mercredì 22 luglio): Chambéry a Voiron



Tappa 18 (giovedì 23 luglio): Voiron a Orcières-Merlette



Tappa 19 (ven 24 luglio): Gap ad Alpe d'Huez



Tappa 20 (sabato 25 luglio): Alpe d'Huez a Alpe d'Huez



Tappa 21 (domenica 26 luglio): Thoiry a Parigi (Champs-Élysées)

