Tour de France Tappa 2: Prima salita della gara su percorso panoramico tra Tarragona e Barcellona

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Il Tour de France 2026 è iniziato con una cronometro a squadre in cui Jonas Vingegaard e il Team Visma hanno preso l'iniziativa contro Tadej Pogacar e Emirati degli Emirati Arabi Uniti. Vingegaard indossa la maglia gialla per la prima volta dal 2023, vincendo la cronometro a Barcellona in 21 minuti e 47 secondi, otto secondi dopo Filippo Ganna per Netcompany Ineos e Pogacar per gli Emirati Arabi Uniti.

La seconda tappa continua in Catalogna, con un percorso di 168,5 chilometri tra Tarragona e Barcellona, con 2.500 metri di dislivello su due montagne. Prima, l'Alto de Begues, una salita lunga 6,1 chilometri con una pendenza media del 6,5%, e infine l'Alto del Castillo nel Parco Montjuïc, con un traguardo accanto allo Stadio Olimpico, stesso arrivo della Tappa 1 ma con un percorso diverso e più impegnativo, che ha effettuato la salita due volte.

La corsa panoramica attraverserà anche diverse città panoramiche della Costa Daurada come Monnars, Altafulla, Torredembarra, Roda de Berà, El Vendrell, Calafell, Sitges e Castelldefels, attraversando splendide coste e antichi monumenti romani. Inizierà intorno alle 13:55 CEST, e i primi ciclisti che arriveranno sono attesi dopo le 17 CEST.