Towerborne sarà lanciato integralmente a febbraio

Lo sviluppatore Stoic ha rivelato che è finalmente il momento che il gioco di ruolo RPG Towerborne esca dall'Early Access e venga lanciato per intero. Il gioco, che ha iniziato il suo ciclo di vita come Early Access su PC prima di arrivare su Xbox nell'aprile 2025 sotto forma di progetto Xbox Game Preview, presto si trasformerà nello stato 1.0 e avrà anche un debutto multipiattaforma.

Come confermato in un post su Xbox Wire, Towerborne uscirà integralmente il 26 febbraio, su PC, Xbox Series X/S, PS5, e Game Pass Premium e Ultimate. Quando questo lancio avverrà finalmente, il progetto riceverà anche un grande aggiornamento che offrirà una "esperienza di lancio reinventata".

Guardando a cosa offrirà questo aggiornamento, ci viene promessa la storia completa e completa del gioco con un grande scontro con un boss alla fine. Inoltre, c'è un nuovo sistema di difficoltà rielaborato che dovrebbe riequilibrare significativamente il gioco. Anche il World Map viene reinventato ed espanso con un bioma costiero. Ci saranno nuovi incontri e sfide di combattimento, e a completare il tutto questo verrà aggiunto nuovo lavoro, saranno promesse correzioni di qualità della vita e bug, e il sistema cosmetico sarà molto diverso perché tutti i cosmetici potranno essere guadagnati giocando.

Quando Towerborne arriva, il prezzo di vendita sarà di 24,99 dollari per l'edizione normale e 29,99 dollari per il Deluxe Edition.