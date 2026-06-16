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Toy Story 5 segna la seconda volta in questa serie di film che ci chiediamo "questo film era davvero necessario?" Per molti, Toy Story 3 (2010) è stato un finale così perfetto per la trilogia che tutti sono impazziti quando è stato annunciato Toy Story 4. Ma poi quel quarto film uscì nel 2019 e, sebbene abbia lasciato opinioni contrastanti, la maggior parte delle persone concordava che fosse un'aggiunta valida alla storia che mostrava la nuova vita dei giocattoli dopo Andy, e aveva un altro finale travolgente che servì come secondo finale perfetto per il franchise.

Ma ora siamo di nuovo a quel punto. Toy Story è tornato e Woody e Buzz si riuniscono di nuovo. Quindi, questo film era necessario? Aggiunge qualcosa di veramente rivoluzionario al franchise? Mina il finale del film precedente? La risposta a queste domande è... Forse no, no, e probabilmente sì. Ma, per una volta, voglio smettere di essere uno di quei piagnucoloni che si lamentano di tutto e semplicemente godermi quello che abbiamo perché c'è molto da amare di Toy Story 5, anche quando ci sono anche qualche difetto.

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Toy Story 5 è un film molto buono, pieno come previsto di temi toccanti, idee filosofiche profonde e nuovi personaggi divertenti, ma non raggiunge le stesse vette dei precedenti eccellenti. Le tue aspettative, e quanto valore dai all'idea di preservare la trilogia originale come qualcosa di immacolato, temendo e rifiutando tutto ciò che verrà dopo per paura che rovini i tuoi ricordi con i film, sono i principali ostacoli che potrebbero ostacolarti tra te e Toy Story 5.

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Ma quell'attaccamento intransigente, quasi religioso, con gli originali, che è avvenuto con la fanbase di Toy Story ma che è avvenuto anche con altre serie cinematografiche come la trilogia originale di Star Wars, non è qualcosa di cui andare fieri, e se tutti questi film ci hanno insegnato qualcosa, incluso il quinto, è che dobbiamo essere coraggiosi e accettare i cambiamenti.

Toy Story 5 parla dei sentimenti complicati dei bambini come Inside Out

Una delle cose migliori di questo franchise è che il presupposto dei giocattoli senzienti è in realtà un cavallo di con cui parlare con i bambini di argomenti per adulti come lo scopo della vita, come imparare a lasciar andare e la volontà di andare avanti e accettare i cambiamenti. Se una cosa è chiara dopo quattro film, è che la vita dei giocattoli è inevitabilmente destinata alla tragedia e alla perdita: prima o poi, il loro figlio crescerà e smetterà di giocare con loro, così finiranno su uno scaffale a prendere polvere – nel migliore dei casi, perché la maggior parte passerà l'eternità in una scatola buia – e questo solo per i fortunati che prima non si perdono o si spezzano.

Tutti i film trattano dei giocattoli che imparano ad affrontare insieme le avversità della vita, e del paradosso che a volte le cose più belle della vita sono anche quelle che ci renderanno tristi. Toy Story 5 non fa eccezione, ma invece di essere nuovamente incentrato su Woody e Buzz, mette l'attenzione interamente su Jessie, la protagonista del film, che vede come la sua amata Bonnie si stia allontanando da lei, riportando in vita il trauma di essere stata abbandonata da Emily, come si vede nella straziante canzone flashback di Toy Story 2.

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Anche se questo potrebbe non essere troppo originale (sono conflitti molto simili agli altri film), non risulta ripetitivo perché la sceneggiatura è sempre divertente e coinvolgente, ha diverse trame che si svolgono in parallelo e, cosa più importante, dà più importanza a Bonnie di quanto lei stessa avesse in 3-4 o Andy in 1-2. Prendendo più di qualche appunto da Inside Out (e ancora di più da Inside Out 2), la Bonnie di otto anni è un personaggio principale per tutto il film, attraversando anche un brutto periodo mentre affronta le difficoltà di crescere e fare amicizia. Così come le emozioni di Riley l'hanno aiutata a maturare in Inside Out, i giocattoli di Bonnie intraprendono un'avventura per farla sentire meglio, affrontando anche le proprie difficoltà. Ed è bellissimo da vedere e, come previsto, molto commovente.

Un altro aspetto trionfale del film è che finalmente esplora un tema sempre ignorato nei quattro film precedenti: la tecnologia e il suo impatto sui bambini, con un tablet per bambini chiamato Lilypad come principale antagonista qui. Il film stabilisce una sorta di "età oscura per i giocattoli" mentre la tecnologia (tablet, telefoni) prende il sopravvento sul gioco tradizionale e l'immaginazione, e quindi i giocattoli non sono più desiderati dai bambini.

Purtroppo, il film ha evitato la maggior parte delle nostre domande completamente inutili sulla costruzione del mondo (se anche un tablet giocattolo è vivo, sono vivi anche tablet, telefoni o computer normali? Anche le console per videogiochi sono vive? E i videogiochi e i programmi che contengono?). Ma (ora parlando seriamente) ciò che il film ha aggregiamente colto è che il vero problema non è la tecnologia in sé, ma come la tecnologia dettano le nostre relazioni personali e abbia rovinato non solo la nostra immaginazione, ma anche la nostra capacità di comunicare con gli altri.

Tuttavia, questa critica appropriata alla tecnologia non è il fulcro del film, ma lo sfondo dei veri temi che la Pixar ha affrontato più e più volte nei suoi film: la paura di perdere, l'ansia per i cambiamenti e l'importanza di prendersi cura delle nostre connessioni umane. Tutto questo viene esplorato con una storia molto coinvolgente che, direi, funziona un po' meglio di Toy Story 4, che a volte era più uno studio psicologico confuso di Woody che un'avventura divertente e leggera, anche se la ricompensa del quarto film era superiore.

Quasi tutto in Toy Story 5 funziona, ma non tutto è perfetto. Alcuni fili della trama sembrano un po' più deboli e fuori luogo, incluso Woody stesso: ho avuto la sensazione che ci fosse una versione della sceneggiatura senza di lui, fedele al finale di Toy Story 4... E potrebbe non essere stato molto diverso dalla sceneggiatura finale. Anche il cast di personaggi secondari non è memorabile come negli altri film. Infine, venendo dalla Pixar, uno studio che di solito centra i colpi emotivi più emotivi, c'è una scena che ho trovato affrettata e scritta male, e che avrebbe potuto essere meglio inserita nella storia con una riscrittura.

Tuttavia, queste sono preoccupazioni minori riguardo a un film che colpisce perfettamente ciò che cerca di fare. Il suo unico "peccato" è che potrebbe non essere intelligente come Toy Story 2, emozionante come Toy Story 3, o profondo come Toy Story 4. Ma non è colpa loro, e se continueranno a raccontare storie rilevanti e a insegnare lezioni importanti mentre ci fanno divertire così tanto, sarei il primo in fila per Toy Story 6.