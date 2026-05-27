Toy Story 5 avrà un trailer finale prima della prima

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In realtà mancano solo tre settimane prima che potremo tornare a trovare Buzz Lightyear e Woody a Toy Story 5 . Proprio come con i bambini che crescono nei film, vediamo questi giocattoli sempre meno spesso, quindi dobbiamo cogliere il momento e sfruttarlo al meglio.

Questa volta, la coppia affronta forse il loro avversario più difficile di sempre: la tecnologia. Cosa fai quando i bambini smettono di giocare e semplicemente scorrono sui tablet? Praticamente tutto il cast dei film precedenti è tornato, ma ci sono ovviamente anche diversi volti nuovi, non ultimo l'antagonista principale di questo film, Lilypad (interpretata da Greta Lee).

Il trailer finale di Toy Story 5 è stato ora pubblicato; Puoi dare un'occhiata qui sotto e iniziare ad aspettarti quasi due ore deliziose con una grande scatola di popcorn e bibite ghiacciate in un cinema alla moda.