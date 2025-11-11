Toy Story 5 mette Buzz e Woody contro un tablet chiamato Lilypad

La Pixar sta ancora una volta rovistando nella scatola dei giocattoli e con questo primo teaser per Toy Story 5, Woody e Buzz affrontano nuove sfide con l'introduzione della tavoletta Lily. Una concorrenza davvero high-tech rispetto a quella che hanno affrontato prima. Il che, naturalmente, rende la loro missione di intrattenere i bambini più difficile che mai e li costringe a mettere in discussione il loro posto in un'era sempre più digitale.

Come previsto, sia Tom Hanks che Tim Allen tornano come dinamico duo, e dietro la nuova arrivata Lilypad c'è Greta Lee. Inoltre, Conan O'Brien apparirà anche come uno degli altri nuovi personaggi chiamati Smarty Pants.

Toy Story 5 Uscirà nelle sale il 19 giugno del prossimo anno, e ora speriamo che questa quinta avventura possa dare nuova vita alla Pixar, che ultimamente ha avuto un periodo piuttosto difficile con diversi film piuttosto deboli. Dai un'occhiata al teaser qui sotto.

Non vedi l'ora di Toy Story 5 ?