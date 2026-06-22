Toy Story 5 Segna la più grande apertura cinematografica del 2026 finora

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Toy Story 5 ha incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino globale, battendo un record di franchigia e fissando anche l'asticella alta per il resto del 2026 come la più grande apertura dell'anno finora. Il quinto capitolo dell'amata saga Pixar non sembra aver perso slancio, dato che Woody e il suo gruppo si trovano ad affrontare la novità cool che cerca di attirare l'attenzione dei bambini: la tecnologia.

Secondo Box Office Mojo, Toy Story 5 ha accumulato 312 milioni di dollari al botteghino globale. Una figura davvero impressionante, ma che non rende ancora redditizia la serie animata. Il budget di produzione di Toy Story 5 si ritiene intorno ai 250 milioni di dollari, il che significa che avremo bisogno di altri weekend forti per mettere il film in verde.

Obsession e Backrooms, due film che sono stati redditizi da tempo, sono diventati ancora più redditizi lo scorso fine settimana. Backrooms superò la soglia dei 300 milioni di dollari, diventando il primo film a farlo per A24 con un budget di soli 10 milioni. Ancora più basso, il budget di 750.000 dollari di Obsession continua a portarle grandi vittorie, avendo superato i 330 milioni a livello globale.