Toy Story arriva a Fortnite, con debutto previsto il 10 aprile

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Con Toy Story 5 che debutterà al cinema in estate, avresti potuto pensare che un crossover tra Fortnite e l'universo leggendario della Pixar sarebbe stato il più adatto per quel periodo. A quanto pare no.

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È stato confermato che Toy Story e Fortnite si scontreranno presto, con l'attesa che il crossover arriverà domani, 10 aprile. Questo primo arrivo porterà alcuni cosmetici desiderabili al battle royale di Epic Games, con skin di Buzz Lightyear e Emperor Zurg che saranno disponibili nel Negozio di Oggetti, insieme a altri gadget a tema cosmico di Buzz, tra cui un Alien Sidekick, To Infinity, Destroy Buzz e emote del Prescelto, speciali Kicks indossabili, Back Bling, picconi, un aliante e anche il Pizza Planet Delivery Truck da guidare in gioco.

Sebbene gran parte di questo non sia ancora stato ufficialmente rivelato da Epic Games, Fortnite il leaker ShiinaBR ha condiviso alcuni spunti sulla collaborazione sui social media.

Prenderai qualcuno di questi gadget di Toy Story?