Toyota è pronta a mostrarci la nuova LFA

Da un paio di mesi Toyota e Lexus sono presenti al Nürgburgring per testare un'imminente auto sportiva segreta che è stata mostrata in forma di concept durante la Monterey Car Week e lì, all'epoca, ha colpito con stupore l'intero mondo automobilistico.

Si tratta di un successore spirituale dell'ormai canonizzata supercar Lexus LFA, che si dice si chiamerà LFR, che secondo voci insistenti sarà rilasciata in due versioni, una preparata per le corse GT3 e una per la strada, e tutte il prossimo anno. Ora la stessa Toyota ha annunciato che l'auto che tanti stavano aspettando sarà mostrata in tutto il suo splendore durante il Japan Mobility Show, che si svolgerà il 30 ottobre di quest'anno.