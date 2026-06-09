Toyota sta brevettando stalli finti nel loro cambio elettrico finto

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Abbiamo già visto i produttori di auto progettare cambi falsi per veicoli elettrici che ovviamente hanno cambio automatico e quindi non hanno bisogno fondamentale di cambi manuali.

Ma Toyota sta per fare un passo divertente oltre. Come riporta CarBuzz, hanno brevettato un sistema che non simula solo un cambio manuale in un veicolo elettrico: può anche replicare una delle parti più frustranti della guida del cambio manuale: lo stallo del motore.

Anche se al momento si tratta solo di un brevetto, significherebbe che un veicolo elettrico, che tecnicamente non può spegnere, potrebbe poi spegnersi. Può persino valutare il livello di abilità di un guidatore. Se rileva che il conducente sta avendo difficoltà, può attivare automaticamente funzioni di assistenza come il controllo di mantenimento in salita per prevenire ribaltamenti su pendenze ripide.

Altri marchi come Hyundai, BMW, Lexus e Mercedes hanno tutti suggerito sistemi simili, reintroducendo il concetto di cambio manuale, tutto nel tentativo di rendere la guida più coinvolgente nonostante l'assenza di necessità tecnica.