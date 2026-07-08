Toys For Bob sarebbe entusiasta di sviluppare un nuovo Banjo-Kazooie

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Nel corso degli anni, ci sono state molte voci, speculazioni e puri illusioni da parte dei giocatori che speravano in un nuovo Banjo-Kazooie. Inoltre, vari dirigenti Xbox hanno di tanto in tanto detto cose positive sul duo classico di Rare, interpretando come se stessero pensando di riportarli in vita.

Ma... Come sapete, ovviamente, non è successo nulla. L'interesse rimane, tuttavia, e quando Asha Sharma ha lanciato una cassetta dei suggerimenti Xbox qualche mese fa, si è scoperto che un nuovo Banjo-Kazooie è il gioco singolo che la maggior parte dei giocatori Xbox spera. Ma recentemente, il vicepresidente esecutivo di Xbox Matt Booty ha detto di essere aperto a lasciare che uno studio esterno realizzi un nuovo gioco con l'orso e l'uccello, e ora sappiamo di un team che sarebbe desideroso di affrontare il progetto.

L'ex studio di proprietà Activision Toys For Bob sta attualmente lavorando a Spyro: A Realm Beyond, il cui lancio è previsto per il prossimo anno, e parlando con Kinda Funny Games, il capo dello studio Paul Yan ha risposto scherzosamente alla domanda se avessero mai discusso la possibilità di sviluppare Banjo-Kazooie dicendo: "Quanto spesso, intendi."

Anche il direttore creativo associato Lou Studdert ha partecipato all'intervista ed è estremamente positivo riguardo all'idea:

"È un franchise che amiamo. Come appassionati di platform, Banjo è il più alto del mondo. Abbiamo enormi, enormi fan di quel franchise nel nostro staff. Sai, parlo di avere il Jiggy come foto profilo, quel genere di cose, quel livello di fan. Amiamo il franchise."

Riguardo alla possibilità di sviluppare un nuovo gioco per Banjo, Studdert ha detto: "se mai si presentasse l'opportunità, sarebbe fantastico."

Toys For Bob ha un buon rapporto di collaborazione con Activision e Microsoft, anche grazie alla loro storia e al fatto che le parti stanno lavorando alla prossima avventura di Spyro, quindi incrociiamo le dita che Asha Sharma e Matt Booty abbiano ascoltato il podcast sopra e diano il via alla cosa.