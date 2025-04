Toys for Bob: "Siamo tutti d'accordo che Banjo è stato in letargo abbastanza a lungo, giusto?"

HQ

All'inizio di questa settimana, Microsoft ha annunciato l'edizione di quest'anno dell'Xbox Games Showcase, l'evento annuale che si tiene all'inizio di giugno durante il periodo non ufficialmente soprannominato non-E3. Anche se non sappiamo cosa mostreranno, siamo abbastanza sicuri che un certo orso e il suo amico pennuto saranno tra i giochi più richiesti.

Ma la mancanza di interesse di Microsoft e Rare per Banjo-Kazooie è stata purtroppo piuttosto compatta. Tuttavia, ci sono due sviluppatori oltre a Rare che molti pensano dovrebbero avere l'opportunità di gestire la serie con una nuova avventura, ovvero Playtonic Games (fondata da ex membri dello staff di Banjo che in precedenza hanno realizzato Yooka-Laylee) e Toys for Bob (ex studio Activision che ha realizzato Crash Bandicoot 4: It's About Time).

Lo YouTuber canadese Guy Eh ha recentemente intervistato il capo e game director di Toys for Bob Paul Yan e la conversazione si è naturalmente spostata su Banjo Kazooie, e ha rivelato che pensa che Banjo abbia passato abbastanza tempo in letargo ormai, e ha rivelato che vorrebbe approfondire la collaborazione con Microsoft:

"Un'azienda con cui ci piacerebbe lavorare è una con cui stiamo già lavorando: il Team Xbox! Sono stati un ottimo partner e hanno anche un elenco molto interessante di personaggi con cui Toys for Bob potrebbe divertirsi molto. L'orsetto del miele è il primo che mi viene in mente – penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che Banjo è stato in letargo abbastanza a lungo, giusto?"

Al momento sono impegnati con un altro progetto, che si ritiene sia una nuova avventura di Spyro, ma teniamo le dita incrociate affinché Phil Spencer, Sarah Bond e gli altri pezzi grossi di Xbox se ne accorgano e decidano di impegnarsi nell'idea.